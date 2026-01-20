20 января исполняется год с инаугурации Дональда Трампа на второй срок. Он уже вошел в историю США как «президент-бизнесмен». Как республиканец дал заработать «своим» и что представляет собой бизнес Овального кабинета — в материале RTVI.

Трампа спонсирует «Ленин»

Даже после победы на президентских выборах Дональд Трамп продолжает привлекать крупные пожертвования. Средства направляются на его инициативы, включая организацию инаугурационных торжеств, строительство бального зала в Белом доме и мероприятия по случаю 250-летия независимости США.

На строительство одного только бального зала пожертвования сделали 37 спонсоров. В их число входит выходец из России, основатель инвестиционной компании IJS Investments Константин Соколов. Изначальная смета Белого дома составляла $200 млн, затем она выросла до $300 млн, а теперь стоимость строительства бального зала оценивается в $400 млн.

Важным каналом для привлечения средств для Трампа остается суперкомитет по политическим действиям (Super PAC) MAGA Inc., специально созданный в его поддержку в 2022 году. Теперь же средства на счету комитета пойдут на помощь республиканцам в ходе избирательной кампании перед промежуточными выборами. За первую половину 2025-го MAGA Inc. собрал почти $200 млн.

В целом с момента переизбрания Трампа в 2024 году и его возвращения на пост президента его доноры собрали почти $2 млрд на политические проекты республиканца, пишет The New York Times. Эта примерная оценка может превышать сумму, собранную в поддержку его президентской кампании 2024 года (почти $1,5 млрд).

Как отмечает газета, многие крупные корпоративные спонсоры Трампа представляют секторы, заинтересованные в решениях Белого дома, включая оборонную промышленность, IT и госуслуги. В обмен на пожертвования доноры могут рассчитывать на смягчение регуляторного контроля, назначение на госдолжности, прекращение судебных дел, а также прямой доступ к президенту — через участие в закрытых ужинах и приемах или сопровождение в зарубежных поездках.

Анализ The New York Times показывает, что из 346 крупнейших спонсоров Трампа (пожертвовавших от $250 000) как минимум 197 — то есть более половины — либо напрямую получили преференции, либо представляют отрасли, выигравшие от решений Белого дома. Речь идет о помилованиях, государственных контрактах, лоббистских поправках в законодательстве и особом доступе к администрации.

Более того, Белый дом буквально «рекламирует» своих спонсоров, выражая тем благодарность на широкую аудиторию в своих соцсетях. Согласно подсчетам NYT, как минимум 67 спонсоров, пожертвовавших средства после президентских выборов, получали положительное упоминание в официальных каналах американской власти, включая аккаунт Трампа в Truth Social.

На свою инаугурацию в 2025 году Трамп собрал рекордную сумму — почти $240 млн. Согласно The New York Times, на это мероприятие пожертвовали, в частности, представители таких отраслей, как:

технологическая (Nvidia Corporation, AMD, Meta*, Perplexity, Amazon, IBM, PayPal, Microsoft, Samsung Electronics America, Adobe, Google);

нефтяная (Shell USA, Chevron, ExxonMobil);

ВПК (Lockheed Martin);

банковская (Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs)

автомобильная (General Motors, Hyundai Motor America, Toyota Motor North America);

авиационная (Boeing, Delta Air Lines, United Airlines);

фармацевтическая (Pfizer, Johnson & Johnson);

пищевая (PepsiCo, Coca-Cola);

а также Uber и McDonald’s.

И даже «Ленин» оказался причастен к инаугурации Трампа. Свою долю в нее внес бизнесмен, фигурирующий в статье NYT как Ленин Питерс (возможно, на самом деле это предприниматель из Северной Каролины Ленни Питерс). Кроме того, деньги на инаугурационное торжество выделили выходец из Беларуси предприниматель Игорь Тульчинский и нынешний министр финансов США Скотт Бессент.

Хотя доказать прямую причинно-следственную связь между взносами и решениями администрации нельзя, масштабные пожертвования от потенциально заинтересованных сторон делают неизбежным вопрос о конфликте интересов, подчеркивает NYT. В Белом доме отрицали утверждения о предоставлении донорам Трампа особых привилегий, добавив, что их «следует приветствовать, а не атаковать».

Семья в плюсе

«Главными бенефициарами политики Дональда Трампа стали члены его семьи», — рассказал RTVI младший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.

Так, принятие закона о стейблкоинах GENIUS позволило сыновьям Трампа получить прибыль от участия в криптовалютных проектах.

По словам Черкашина, в выигрыше также оказались военные подрядчики, такие как Palantir и Anduril, — за счет роста госрасходов на оборону и увеличения стоимости их акций.

Как сообщает NYT, во второй срок Трампа Palantir получила федеральные контракты на сотни миллионов долларов. В их число входила разработка софта для Иммиграционной и таможенной службы (ICE), которая более чем активно действует при республиканской администрации.

А такие крупные корпорации, как Lockheed Martin (производитель истребителей F-35), Parsons и Boeing, могут рассчитывать на масштабные госзаказы при создании проекта ПРО «Золотой купол», добавляет газета.

Более того, благотворно на американский бизнес влияют и решения Белого дома во внешней политике. В частности, санкции Вашингтона против «Лукойла» вынудили российскую компанию активно искать покупателей на свои международные активы, крупнейший из которых — это доля 75% в одном из крупнейших в мире месторождении Западная Курна-2 в Ираке.

В числе заинтересованных сторон: крупный частный инвестиционный фонд Carlyle, в чей портфель входит американский энергетический гигант Chevron, а также крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil. По данным источников Bloomberg, Белый дом предпочитает, чтобы международные активы «Лукойла» были переданы именно американской структуре.

«В целом в первый год второго срока Трампа росли индексы фондовых рынков, благодаря чему выросло благосостояние богатых американцев», — резюмировал Максим Черкашин.

И ярчайшее тому подтверждение — работавший в администрации Трампа Илон Маск, состояние которого на 19 января оценивается в почти $800 млрд. Чуть более года назад, в ноябре 2024-го капитал самого богатого человека в мире составлял немногим свыше $300 млрд.

Посол за донат

Вложения в Трампа принесли пользу не только крупным компаниям. Некоторые спонсоры действующего президента США получили весьма выгодные должности. Так, 15 человек были назначены на посты послов Соединенных Штатов.

К примеру, Уоррен Стивенс, президент и СЕО частного инвестиционного банка Stephens Inc. в мае 2025 года вступил в должность посла США в Великобритании. На эту позицию его выдвинул Дональд Трамп в декабре 2024-го. Он никогда не занимался международной политикой и дипломатией, однако пожертвовал президентской кампании Трампа $6 млн.

Другим примером стал кейс Говарда Броди, который официально стал послом США в Финляндии в октябре прошлого года. На сайте посольства отмечается, что большую часть жизни Броди занимался юриспруденцией, а также занимался корпоративным правом и участвовал в «сложных коммерческих сделках». Помимо этого, он занимал должность исполнительного вице-президента и главного юрисконсульта Empower Energies, разработчика проектов в области солнечной энергетики.

Также в американской дипмиссии подчеркивают, что Говард Броди получил степень бакалавра с отличием в политологии Университета Дьюка. Но, вероятно, он получил должность благодаря своим родителям, которые суммарно пожертвовали $1,5 млн на инаугурацию Трампа, MAGA Inc. и строительство бального зала.

Также за донаты Трамп выдвинул своих спонсоров на должности послов в Дании, Латвии, Испании, Италии, Венгрии, Хорватии, Кипре, Нидерландах, Перу, Коста-Рике, Колумбии, Аргентине и Сингапуре.

При этом издание The New York Times подчеркивает, что «нельзя однозначно связать пожертвования с выдвижением кандидатур». Однако у абсолютного большинства назначенных Трампом послов нет дипломатического опыта.

Дай денег — получишь помилование

Преимущества от вложений Трампа не ограничиваются привилегиями для бизнеса и назначениями на должности. В некоторых случаях нежно платить, чтобы получить послабления и даже помилование.

Так, в поле зрения минюста США в определенный момент попала компания Oak View Group (OVG) из-за иска в отношении Live Nation/Ticketmaster. Однако OVG пожертвовала $250 тыс. на инаугурацию Трампа. Как отмечает NYT, донаты не смогли избавить соучредителя и на тот момент гендиректора OVG Тима Лейвеке от юридических проблем. Несколько месяцев спустя антимонопольное подразделение минюста предъявило ему обвинения. Лейвеке ушел с поста, а компания обязалась выплатить штраф в $15 млн. Впрочем, в декабре, до начала судебного разбирательства, Трамп помиловал его.

Это не единственный случай. Бывшая предприниматель в сфере здравоохранения Элизабет Фаго пожертвовала $1 млн в MAGA Inc. И менее чем через три недели после ужина для спонсоров, в апреле 2025 года Трамп помиловал ее сына Пола Вальчака, которого осудили за уклонение от уплаты налогов, приговорив к компенсации в $4,4 млн и тюрьме на18 месяцев.

Другой кейс уже связан с политикой. Одним из доноров Трампа была Изабела Эррера, чей отец Хулио Эррера Велутини находился под следствием из-за дела экс-губернатора Пуэрто-Рико Ванды Васкес Гарсед. Ей предъявили обвинение в 2022-м за участие в схеме взяточничества для финансирования губернаторской кампании 2020 года. В прошлом году она признала себя виновной в нарушении правил финансирования выборов. Это было более мягкое обвинение, чем изначальное. Но в итоге Трамп в январе 2026-го издал указ о помиловании Гарсед, а также Велутини.

Бизнес-проекты Дональда

Дональд Трамп успел отличиться несколькими персональными инициативами, на которых заработал или планирует заработать.

Одна из последних — объявление о создании Совета мира по сектору Газа. Как узнало агентство Bloomberg, за постоянное место в Совете президент-бизнесмен запросил от каждой страны «не менее $1 млрд». Экс-премьер Британии Тони Блэр, чье имя фигурирует в списках, уже заявил, что ничего платить не будет. В Кремле сообщили, что приглашение войти в Совет мира получил и президент России Владимир Путин, но пока не ясно, на каких условиях. «Мы пока проясняем детали этой инициативы», — уточнил пресс-секретарь российского главы в ответ на запрос RTVI.

Год назад, за несколько дней до инаугурации 47-го президента США, он сообщил о запуске мемкоина $TRUMP. Криптовалютный токен был размещен на блокчейн-платформе Solana. Одновременно новая первая леди Соединенных Штатов запустила собственный мемкоин $MELANIA. Financial Times подсчитала, что к марту 2025-го мемкоина TRUMP принес Трампу $350млн.

В декабре 2025-го Белый дом запустил сайт по продаже американских виз состоятельным иностранцам — программу «Золотая карта Трампа» (The Trump Gold Card). Она предлагает получение вида на жительство в США в «рекордно сжатые сроки» за взнос от $1 до 5 млн. Правда, программа приносит доход не лично Трампу, но в американское казначейство. Уже в первые дни продаж «Золотая карта» привлекла около $1.3 млрд.

*признана в России экстремистской организацией и запрещена