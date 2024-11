Президентские выборы в США 2024 года называют самыми дорогими в истории. Как пишет Financial Times, Камала Харрис и Дональд Трамп потратили на свои предвыборные кампании $3,5 млрд. По данным Forbes, как минимум 83 миллиардера поддерживали финансово кандидата от Демократической партии, а 52 — от Республиканской. Кто и каким политическим лагерям пожертвовал свои миллионы во время американской предвыборной гонки — в материале RTVI.

Миллиардеры-доноры Трампа и республиканцев

Тимоти Меллон (состояние: $14,1 млрд)

Наследник банковской империи семьи Меллонов, Тимоти Меллон — один из крупнейших финансовых спонсоров Республиканской партии и главный донор предвыборной кампании Дональда Трампа. Всего за этот избирательный цикл миллиардер пожертвовал $165 млн, из них $125 — фонду Make America Great Again, Inc. в поддержку кандидата в президенты от республиканцев.

Более того, Меллон передал в фонд предвыборной кампании Трампа $50 млн на следующий день после признания экс-президента США виновным по делу о фальсификации финансовых документов компании Trump Organization при сделке с бывшей порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Ведущий скрытый образ жизни на своем ранчо в Вайоминге, 82-летний Меллон финансировал и предвыборную кампанию республиканца Роберта Кеннеди-младшего. Миллиардер также известен тем, что в 2021 году выделил $53,1 млн на строительство стены между Техасом и Мексикой.

Илон Маск (состояние: $320,2 млрд)

Самый богатый человек в мире принял активное участие в предвыборной кампании Трампа не только финансово, но и публично, выступив 5 октября на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где летом произошло неудачное покушение на экс-президента.

Глава SpaceX, Tesla и X пожертвовал почти $119 млн созданному им суперкомитету по политической активности America PAC. За поддержку Трампа Маску прочат место в будущей администрации республиканца.

Мириам Адельсон (состояние: $34,3 млрд)

Владелица игорной корпорации Las Vegas Sands выделила $100 млн фонду Preserve America PAC в поддержку избрания Трампа на второй президентский срок.

Мегадонор консервативных организаций Шелдон Адельсон, умерший в 2021 году муж Мириам Адельсон, был одним из главных спонсоров Республиканской партии и тратил миллионы долларов на предвыборные кампании Трампа в 2016 и 2020 годах.

Ричард «Дик» и Элизабет «Лиз» Уихлейн (состояние: $6,2 млрд)

Основатели компании Uline — крупнейшего дистрибьютора транспортных средств и промышленных товаров — внесли почти $49 млн в консервативный фонд Restoration PAC, который, в свою очередь, сделал несколько пожертвований протрамповским организациям.

Дик и Лиз Уихлейн давно спонсируют республиканцев, а на этих президентских выборах изначально поддерживали главного соперника Трампа на праймериз — губернатора Флориды Рона Десантиса.

Дайэн Хендрикс (состояние: $21,9 млрд)

Богатейшая self-made женщина США и щедрый спонсор Республиканской партии, глава ABC Supply — крупнейшего поставщика кровельных материалов, сайдинга и окон в стране — пожертвовала $15 млн фонду Make America Great Again Inc. и $10 млн фонду Turnout for America, цель которого — мобилизация потенциальных избирателей Трампа.

Линда Макмэн (состояние мужа Винса Макмэна: $2,5 млрд)

Глава Управления по делам малого бизнеса в первой администрации Трампа выделила $16 млн на поддержку своего бывшего босса в этом избирательном цикле. Линда Макмэн и ее муж Винс сделали свое состояние на крупнейшем в мире реслинг-промоушне World Wrestling Entertainment (WWE).

Винс Макмэн, который в последние годы попадает в скандалы из-за обвинений в сексуализированных домогательствах, — друг Трампа, известного поклонника реслинга. В 2007 году WWE провел поединок под названием «Битва миллиардеров» — тогда на ринге встретились бойцы, которых поддерживали Трамп и Макмэн соответственно. Победу одержал боец Трампа, и, согласно пари, на глазах публики будущий президент США побрил своего приятеля налысо.

Среди других крупных доноров Трампа и республиканцев в этой предвыборной кампании:

Ян Кум — сооснователь мессенджера WhatsApp, выходец из Киевской области Украинской ССР.

сооснователь мессенджера WhatsApp, выходец из Киевской области Украинской ССР. Харольд Хамм — глава компании по разведке и добыче нефти и природного газа Continental Resources.

глава компании по разведке и добыче нефти и природного газа Continental Resources. Келси Уоррен — глава энергетической компании Energy Transfer.

глава энергетической компании Energy Transfer. Тим Данн — генеральный директор нефтегазовой компании из Техаса CrownQuest Operating.

генеральный директор нефтегазовой компании из Техаса CrownQuest Operating. Айзек Перлмуттер — бывший главный исполнительный директор компании Marvel Entertainment (индустрия развлечений).

бывший главный исполнительный директор компании Marvel Entertainment (индустрия развлечений). Эндрю Бил — основатель банковской холдинговой компании Beal Financial Corporation.

основатель банковской холдинговой компании Beal Financial Corporation. Бернард Маркус — сооснователь крупнейшей в мире торговой сети по продаже стройматериалов Home Depot.

сооснователь крупнейшей в мире торговой сети по продаже стройматериалов Home Depot. Роберт Вуд «Вуди» Джонсон IV — владелец команды по американскому футболу «Нью-Йорк Джетс», правнук одного из основателей холдинговой компании Johnson & Johnson.

владелец команды по американскому футболу «Нью-Йорк Джетс», правнук одного из основателей холдинговой компании Johnson & Johnson. Роберт Бигелоу — гостиничный магнат, основатель компании Bigelow Aerospace (космический туризм).

гостиничный магнат, основатель компании Bigelow Aerospace (космический туризм). British American Tobacco — производитель табака со штаб-квартирой в Лондоне.

Миллиардеры-доноры Харрис и демократов

Билл Гейтс (состояние: $105,1 млрд)

Сооснователь корпорации Microsoft долгое время воздерживался от политики, но в этой предвыборной гонке перевел $50 млн фонду Future Forward в поддержку Камалы Харрис, сообщала газета The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Как отмечает NYT, пожертвование Гейтса должно было остаться в тайне и, вероятно, могло быть направлено скорее против Трампа, а не за Харрис: в личных беседах миллиардер выражал обеспокоенность вторым президентским сроком республиканца.

Бывшая жена предпринимателя Мелинда Френч Гейтс, напротив, открыто поддерживала Харрис и пожертвовала ее предвыборной кампании более $13 млн.

Майкл Блумберг (состояние: $104,7 млрд)

Глава информационного агентства Bloomberg, бывший мэр Нью-Йорка и хороший друг Билла Гейтса, по разным данным, выделил от $19 млн до $50 млн для предвыборной кампании Харрис. Как утверждает The New York Times, Майкл Блумберг увеличил свое пожертвование фонду Future Forward до $50 млн после давления на него со стороны других спонсоров демократов — соучредителя LinkedIn Рида Хоффмана, «крестного отца» Кремниевой Долины Рона Конуэя и Билла Гейтса.

Блумберг поддерживает кандидатов в президенты от Демократической партии с 2012 года. В 2020 году миллиардер сам принял участие в президентской гонке, но в итоге снял свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

Джордж Сорос (состояние: $7,2 млрд)

Один из крупнейших доноров Демократической партии пожертвовал $60 млн в продемократический фонд Democracy PAC еще в январе этого года. Когда вместо Байдена в июле кандидатом от демократов стала Харрис, сын Джорджа Сороса, Александр призвал избирателей «объединиться вокруг Камалы Харрис и победить Дональда Трампа».

Рид Хоффман (состояние: $2,5 млрд)

Сооснователь деловой социальной сети LinkedIn, партнер старейшей в США венчурной компании Greylock Partners и бывший коллега Илона Маска по неформальному объединению «Мафия PayPal» — один из крупнейших доноров демократов. По оценкам Forbes, Хоффман выделил на предвыборные нужды Харрис $20,8 млн.

Дастин Московиц (состояние: $15,7 млрд)

Один из основателей социальной сети Facebook* начал поддерживать демократов финансово в 2016 году. Для предвыборной кампании Байдена в 2020 году Московиц пожертвовал почти $50 млн. В этом избирательном цикле миллиардер перевел $38 млн фонду Future Forward, поддерживающему Харрис.

Рид Хастингс (состояние: $4,8 млрд)

Сооснователь и глава стриминговой компании Netflix выделил $1 млн продемократическому фонду Future Forward, а $6,9 млн — фонду Republican Accountability PAC, который поддерживает республиканцев, выступающих против Дональда Трампа во главе Республиканской партии и осуждающих штурм Капитолия 6 января.

Среди других крупных доноров Харрис и демократов в этой предвыборной кампании:

Стивен Спилберг — голливудский кинорежиссер и продюсер.

— голливудский кинорежиссер и продюсер. Эрик Шмидт , бывший главный исполнительный директор корпорации Google, технический консультант компании Alphabet.

, бывший главный исполнительный директор корпорации Google, технический консультант компании Alphabet. Генри Лауфер — бывший вице-президент по исследованиям финансовой компании Renaissance Technologies.

бывший вице-президент по исследованиям финансовой компании Renaissance Technologies. Майкл Мориц — председатель венчурного фонда Sequoia Capital.

— председатель венчурного фонда Sequoia Capital. Гвендолин Зонтхайм Мейер — наследница агроимперии Cargill.

наследница агроимперии Cargill. Джон Прицкер — наследник сети отелей высшего класса Hyatt.

— наследник сети отелей высшего класса Hyatt. Пэт Страйкер — глава медико-технологической компании Stryker Corporation, внучка основателя этой корпорации Гомера Страйкера.

— глава медико-технологической компании Stryker Corporation, внучка основателя этой корпорации Гомера Страйкера. Джеймс Кокс Чамберс — член богатейшей династии Коксов.

член богатейшей династии Коксов. Авраам Глейзер — член богатейшей семьи Глейзеров, совладелец английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и команды по американскому футболу «Тампа-Бэй Бакканирс».

член богатейшей семьи Глейзеров, совладелец английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и команды по американскому футболу «Тампа-Бэй Бакканирс». Калифорнийский университет — объединение 10 публичных университетов штата Калифорния (Камала Харрис родом из этого штата, работала генеральным прокурором Калифорнии и избиралась от нее в Сенат).

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена