Евросоюз готовит 17-й пакет антироссийских санкций, в который могут попасть 54 физических и 14 юридических лиц. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа, который обсуждался в Брюсселе 7 мая.

Под ограничения могут попасть страховая компания ВСК и судоходная организация Volga Shipping, которые якобы «управляли теневыми нефтяными танкерами в обход западного нефтяного эмбарго».

«ВСК страхует российских логистических операторов, включая транспортные суда, чтобы облегчить экспорт [попавшей под эмбарго] российской нефти», — говорится в проекте документа.

Кроме того, в ЕС утверждают, что страховая компания предоставляла услуги российским военным и сотрудникам службы безопасности, а также обслуживала крупные стратегические объекты и государственные компании в Крыму.

В список также попали три компании, зарегистрированные в Дубае: Moonlight Shipmanagement, Litasco Middle East и дочерняя Eiger Shipping. Все они, по данным ЕС, связаны с теневым флотом, обеспечивающим экспорт российской нефти.

Ограничения могут распространиться и на китайских производителей, которые, как утверждается, помогают России в разработке военных технологий. Под ограничения предлагают включить пять китайских компаний, включая Poly Technologies, Skywalker Technology и Shandong OreeLaser Technology, которые, по мнению ЕС, поставляют компоненты для дронов и систем вооружения.

Помимо этого, санкции затронут российские оружейные компании. В документе упоминается Lobaev Arms, производящая дальнобойные снайперские винтовки, и Московская оружейная компания. Еврокомиссия предлагает внести в список золотодобывающую компанию Atlas Mining, Сургутнефтегаз, Русский музей и Московский энергетический институт (МЭИ).

Новый пакет может стать самым быстро согласованным с начала боевых действий на Украине в 2022 году, однако его принятие осложняется позицией Венгрии. Будапешт уже блокировал более жесткие предложения, включая санкции против Ингосстраха, и может вновь воспользоваться правом вето.

Как отмечают дипломаты, пакет получился минималистичным, но его ключевая цель — усилить давление на военные и логистические цепочки России и показать Пекину, что поддержка Москвы в военной сфере не останется без последствий.