Илон Маск, в первую очередь, известен как амбициозный миллиардер, мечтающий покорить Марс, но в 2024 году представил себя в другом амплуа. Если раньше он не был сильно вовлечен в политику, голосовал за демократов и критиковал Дональда Трампа, то сейчас активно агитирует за экс-президента, финансово поддерживает его предвыборную кампанию и предрекает США мрачное будущее в случае победы Камалы Харрис. Как самый богатый человек в мире за несколько лет президентства Джо Байдена полностью перешел на сторону республиканцев — в материале RTVI.

Дружба после драки

Сразу же за неудачным покушением на Дональда Трампа 13 июля в политической сфере США произошло другое важное событие — Илон Маск объявил в принадлежащей ему соцсети X о «полноценной поддержке» Трампа на президентских выборах. Свой посыл перед миллионной аудиторией подписчиков предприниматель подкрепил сравнением экс-президента с Теодором Рузвельтом, который пережил два покушения. 5 октября эти эпизоды закольцевались, когда Маск впервые выступил — за бронезащитным стеклом — на митинге Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, где в республиканца стреляли.

Такое развитие отношений политика и предпринимателя сложно было представить всего пару лет назад, когда Маск и Трамп обменивались колкостями в адрес друг друга в медийном поле. На одном из политических митингов Трамп назвал Маска «мастером вешать лапшу» («bull***t artist») за заявление, что тот никогда не голосовал за республиканцев. «Он сказал мне, что голосовал за меня», — утверждал перед своими сторонниками Трамп.

Маск в ответ написал, что «не испытывает ненависти» к Трампу, но экс-президенту «пора повесить шляпу на гвоздь и отправиться в закат». Вдобавок предприниматель назвал Трампа «слишком старым» для руководящей должности и добавил, что «легко» победить Байдена в 2024 году сможет другой республиканец, губернатор Флориды Рон Десантис. Именно его Маск изначально планировал поддерживать на президентских выборах.

На это Трамп ответил, что, будучи главой США, мог бы заставить Маска «упасть на колени» и «умолять» дать государственные субсидии его проектам, «будь то электромобили, которые ездят недостаточно долго, беспилотные автомобили, которые разбиваются, или космические корабли, которые летят в никуда».

Но этим летом Трамп и Маск перешли на взаимные любезности: миллиардер назвал республиканца «большим поклонником» электромобилей-пикапов Tesla, а экс-президент отметил, что считает себя «фанатом Илона», так как предприниматель «проделывает невероятную работу с Tesla».

От избирателя Обамы…

На последних четырех президентских выборах Маск поддерживал кандидатов от демократов, причем двух из них, Хиллари Клинтон и Джо Байдена — в борьбе с Трампом. Однако за несколько лет нахождения у власти Байдена отношения Маска с его администрацией постоянно ухудшались.

Если Маск был разочарован первым сроком Трампа, то вскоре его разочаровал и первый срок Байдена. По информации The Washington Post, Маск был «в ярости» от демократов по социальным вопросам, но особенно его расстроило намерение администрации Байдена более жестко регулировать сектор инноваций. Маск открыто критиковал иммиграционную политику демократов и основанную на многообразии политику найма, а также допускал, что находящиеся у власти демократы враждебно относятся к его бизнесу.

Первый крупный сигнал об ухудшении отношений Маска и администрации Байдена произошел в 2021 году, когда Белый дом не пригласил Tesla на высокопоставленную встречу представителей американского автопрома. В мероприятии по вопросу производства электромобилей участвовал Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности — благодаря его присутствию Байден рассчитывал укрепить свою репутацию сторонника рабочего класса. Не состоящая в профсоюзе Tesla направила запрос на участие во встрече, но в Белом доме его не согласовали.

При Байдене федеральные агентства проводили расследования в отношении корпораций миллиардера, а сам президент США однажды пошутил, что лучший способ избавиться от сети радиостанций NPR (National Public Radio) — это продать его Маску. Это могло быть отсылкой к тому, что после покупки предпринимателем Twitter стоимость компании снизилась примерно в два раза, допускает Forbes.

Все это привело к тому, что Маск впервые открыто занял сторону одной из главных американских политических партий, когда поддержал кандидатов от Республиканской партии на промежуточных выборах 2022 года в Конгресс. В феврале этого года предприниматель уже начал говорить о «необходимости» победить Байдена на президентских выборах. Весной Маск не был уверен в однозначной поддержке Трампа, но давал понимать, что считает Трампа меньшим из двух зол, отмечает The New York Times.

…до спонсора Трампа

Еще в марте американские СМИ сообщали, что Трамп в поисках финансирования своей предвыборной кампании встречался с Маском и другими возможными инвесторами. Тогда предприниматель написал, что не будет жертвовать деньги «ни одному из кандидатов на пост президента США».

Впрочем, после отказа в январе от участия в президентских выборах Десантиса в пользу Трампа Маск решил найти тайный способ поддержать экс-президента. По данным WP, «кульминацией политической трансформации» самого богатого человека в мире стало его присутствие на частном мероприятии в поддержку Трампа в особняке миллиардера Нельсона Пельтца в Палм-Бич, штат Флорида.

Тогда Маск рассказал гостям, что не считает себя большим поклонником Трампа, но затем поднял вопрос нелегальной иммиграции. Предприниматель озвучил свое частое используемое утверждение, что приток иммигрантов в США якобы вызовет демографический сдвиг, что погубит Республиканскую партию на будущих выборах.

После двух закрытых ужинов Маск предложил жертвовать деньги кандидату от республиканцев через стороннюю организацию. За словом последовало дело: миллиардер сыграл главную роль в создании комитета политических действий America PAC — механизма финансирования предвыборной кампании Трампа. Согласно государственным отчетам, с июля по сентябрь Маск внес в этот фонд почти $75 млн.

Предприниматель, состояние которого оценивается в $247,5 млрд, до президентской кампании Трампа делал лишь скромные по сравнению с взносами в America PAC пожертвования — как республиканцам, так и демократам. Как подсчитал RTVI, исходя из данных Федеральной избирательной комиссии США, все политические пожертвования Илона Маска до появления America PAC составляли лишь $1 242 866.

Вместе с Илоном Маском существенный финансовый вклад в поддержку предвыборной кампании Трампа с июля по сентябрь внесли миллиардер Дик Уихлейн и владелица игорного бизнеса Las Vegas Sands Мириам Адельсон — на троих общая сумма составила $220 млн. При этом больше всех Трампу пожертвовал наследник банковской империи Тимоти Меллон — по состоянию на сентябрь он внес более $125 млн.

Политические пожертвования играют важную роль в поддержке Дональда Трампа, который существенно отстает по сбору средств для Камалы Харрис, и могут стать решающим фактором на этих выборах. Как отмечает Bloomberg, траты на медиакампанию кандидата от демократов составили $314 млн по сравнению со $173 млн у кандидата от республиканцев.

X-Фактор

Еще один ключевой инструмент агитации Маска за Трампа — это сообщения предпринимателя в соцсети X. После покупки этой компании Маск восстановил заблокированный аккаунт Трампа, а накануне взял у экс-президента на этой платформе интервью, которое слушали более 1,3 млн человек.

Сегодня за Маском в X следят больше 200 млн подписчиков. С момента публичного одобрения кандидатуры экс-президента в июле Маск по меньшей мере 109 раз написал о Трампе и выборах. Например, предприниматель назвал республиканца «единственным способом спасти демократию», а также добавил, что в случае поражения Трампа это будут последние выборы президента США.

В своих постах предприниматель утверждает, что администрация Байдена содействует натурализации нелегально проживающих в стране людей, которых отправляют в «колеблющиеся штаты», чтобы после получения избирательного права они голосовали за демократов. «Америка станет однопартийным государством, и с демократией будет покончено. Единственными «выборами» будут праймериз Демократической партии», — считает Маск.

Миллиардер также пренебрежительно отзывается о Камале Харрис, называя ее «марионеткой», и делится постами, высмеивающими вице-президента США. В интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, полная версия которого была опубликована в X, Маск заявил, что в случае поражения Трампа на выборах ему «конец» (в оригинале Маск использовал нецензурное слово), и задался вопросом, «насколько долгим» при таком развитии событий «будет его тюремный срок».

Зачем Маску поддерживать Трампа

Если к власти в США придет Трамп, то Маск получит совсем другие условия для ведения своего бизнеса, нежели при администрации Байдена, считают опрошенные WP аналитики. По их словам, Трамп может способствовать созданию полностью автономного личного автомобиля Tesla и ослабить федеральный контроль за корпорациями Маска.

Кроме того, республиканец пообещал снизить федеральную ставку корпоративного налога до 15% для компаний, производящих продукцию в США, — в отличие от Харрис, которая планирует повысить ставку корпоративного налога до 28% для корпораций, зарабатывающих более $1 млн в год. Экономическая позиция Трампа также может защитить Tesla от конкуренции с более дешевым импортом из Китая.

После разочарования в администрации Байдена Маск может быть заинтересован и в формировании политической повестки. Ранее Трамп пообещал, что в случае своего избрания создаст комиссию по эффективности работы федерального правительства, которую возглавит миллиардер. Сам Маск называл этот орган «Департаментом эффективности правительства» (Department Of Government Efficiency), или DOGE (отсылка к интернет-мему — собаке породы сиба-ину по имени Кабосу).

Маск видит в Трампе проводника перемен, хотя иногда не согласен с его подходами и политикой, рассказал WP анонимный знакомый миллиардера. Решение Трампа выбрать на пост кандидата в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса получило одобрение Маска: до политики Вэнс занимался венчурным капиталом и вращался в тех же кругах Кремниевой долины, что и глава SpaceX.

Что происходит с Маском сегодня

Маск общается с Трампом несколько раз в неделю и фактически перенес свою операционную базу в Пенсильванию, где планировал активизировать агитационную кампанию в поддержку республиканца. Пенсильвания считается ключевым штатом в гонке за Белый дом как для Трампа, так и Харрис. Накануне Маск выступил в этом штате с заявлением, что «эти выборы определят судьбу Америки, а вместе с ней и судьбу западной цивилизации».

Политические действия предпринимателя начинают сказываться и на его бизнесе. Калифорнийская береговая комиссия отклонила планы SpaceX на более частые запуски ракет, ссылаясь на «политическую ложь» со стороны Маска о федеральной помощи пострадавшим от недавних ураганов «Хелен» и «Милтон». Запуск Starship — крупнейшее испытание SpaceX в этом году — также едва не сорвался из-за споров Маска с регулирующими органами.

Опрос NBC News показал, что после публичной поддержки Маском Трампа доля республиканцев, положительно относящихся к миллиардеру, выросла, в то время как одобрение предпринимателя со стороны демократов и приверженцев других политических взглядов имеет тенденцию к снижению. В целом, согласно исследованию телеканала, отношение к Маску в американском обществе скорее отрицательное: 34% респондентов одобряют деятельность миллиардера, в то время как 45% — нет.