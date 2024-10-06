Глава Tesla и SpaseX Илон Маск выступил на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (Пенсильвания), где в июле на политика совершили покушение. Это было первое появление предпринимателя на предвыборном мероприятии Трампа, пишет Associated Press.

Маск появился на митинге в серой футболке с надписью Occupy Mars и черной кепке с лозунгом предвыборной кампании Трампа — Make America Great Again (MAGA). Бизнесмен сказал: «Как вы видите, я не просто MAGA, я темный MAGA».

Как отмечает Fox News, это высказывание является отсылкой к мему «Темный Брэндон». Vox пишет, что это виртуальные альтер-эго действующего президента США Джо Байдена. Образ «Темного Брэндона» появился в 2021 году во время интервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. На заднем плане зрители скандировали ругательства в адрес Байдена, а репортеру показалось, что они кричат «Вперед, Брэндон». Ошибка распространилась в социальных сетях и превратилась в мем, который использовали республиканцы для выражения своего недовольства демократами. Плакаты с этим высказыванием стали появляться на митингах против Байдена и Демократической парти. В 2022 году фраза «Вперед, Брэндон» была трансформирована в «Темного Брэндона» — ее начали использовать сами демократы. В меме это высказывание обычно сопровождается изображением Байдена в виде «политического терминатора», у которого глаза «стреляют» лазером. Позднее Байден сам начал делать отсылку к «Темному Брэндону». В частности, в августе 2023 года американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором делает глоток из кружки со своим изображением из мема и говорит: «Я предпочитаю крепкий кофе».

Во время митинга в Батлере Маск назвал Трампа единственным кандидатом, «способным сохранить демократию в Америке».

«Другая сторона [Демократическая партия] хочет лишить вас свободы слова. Они хотят отнять у вас право носить оружие. Они хотят фактически отнять у вас право голоса», — утверждает миллиардер (цитата по NYT).

Маск также призвал всех присутствующих регистрироваться для участия в голосовании, предупредив, что иначе предстоящие выборы могут стать «последними».

«Зарегистрируйтесь для участия в голосовании, хорошо? И позовите всех, кого вы знаете и кого не знаете, тоже зарегистрироваться, чтобы проголосовать. <…> Напишите людям прямо сейчас. А затем убедитесь, что они действительно проголосовали. Если они этого не сделают, это будут последние выборы. Таков мой прогноз», — предупредил Маск, слова которого приводит CNN.

Ранее в октябре Маск написал в соцсети X, что не вынесет четыре года президентства демократки Камалы Харрис, которая на грядущих выборах составит конкуренцию Трампу. По словам Маска, видеть Харрис главой государства «было бы жестоким и необычным наказанием».