Жителю Гавайев Райану Руту, который прятался возле гольф-клуба Trump International во Флориде с заряженной винтовкой, предъявили обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Обвинительное заключение публикует американский Минюст.

Руту также предъявлены обвинения в хранении огнестрельного оружия с целью совершения насильственного преступления, нападении на агента секретной службы, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером.

Рут остается под арестом до суда. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Адвокаты Рута в суде пытались добиться его освобождения под залог и представить инцидент как «рекламный трюк», пишет The Washington Post (WP). По их словам, серьезного намерения убить Трампа у Рута не было. Сам мужчина не признает себя виновным, сообщает Axios.

Согласно поступившим в суд документам, 15 сентября агент секретной службы при осмотре периметра гольф-клуба Trump International заметил Рута и ствол винтовки в кустах у забора недалеко от шестой лунки. В этом время Трамп играл в гольф.

По словам прокурора Марка Диспото, политику оставалось 12-15 минут до прибытия к шестой лунке, передает CNN. Расстояние между Трампом и стрелком на этой позиции составляло бы 30 м. По данным обвинения, Рут сидел в засаде около 12 часов.

Офицер секретной службы, увидев Рута, открыл огонь. Мужчина попытался скрыться на автомобиле Nissan Xterra, но был задержан на трассе сотрудниками офиса шерифа. Агенты ФБР обнаружили на месте, где прятался Рут, полуавтоматическую винтовку SKS с прицелом и удлиненным магазином. Серийный номер винтовки был «стерт и неразборчив», говорится в документах. Оружие было заряжено 11 патронами, один из них находился в патроннике и был готов к выстрелу.

Также на месте нашли рюкзак и хозяйственную сумку с бронированными пластинами, способными выдерживать выстрелы из легкого стрелкового оружия. Кроме того, агенты ФБР обнаружили рукописный список дат в августе-октябре и мест, где Трамп появлялся или, как ожидалось, должен был присутствовать.

Записи звонков с двух найденных в Nissan Xterra мобильных телефонов показали, что с 18 августа по 15 сентября они подключались к вышкам сотовой связи, расположенным недалеко от гольф-клуба Trump International и резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида), сообщает Минюст.

В судебных документах содержатся свидетельские показания, согласно которым несколько месяцев назад Рут оставил у себя дома коробку, в которой, среди прочего, находились боеприпасы, несколько телефонов и писем.

В одном письме, адресованных «миру» (The World), говорилось: «Это было покушение на Дональда Трампа, но я вас подвел. Я старался изо всех сил и проявил всю смекалку, на которую был способен». Рут предлагал в письме $150 тыс. тому, кто «сможет завершить работу».

Согласно судебным протоколам, Рут ранее был судим за совершение тяжких преступлений в Северной Каролине — в декабре 2002 года и марте 2010 года. По данным СМИ, мужчина активно поддерживал Украину и пытался вступить в ряды ВСУ, но ему отказали из-за возраста (Руту 58 лет). Попасть в иностранный легион ему тоже не удалось: по данным источника The Financial Times (FT), причиной тому стало его «нестабильное поведение».

Общавшаяся с Рутом медсестра Челси Уолш рассказала The Wall Street Journal (WSJ), что Рут якобы заявлял о желании убить президента России лидера Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына. В соцсетях мужчина писал, что «нужно сжечь Кремль дотла».

Сын Рута Оран заявил, что его отец ненавидел Трампа, как «любой разумный человек», при этом он усомнился, что отец пытался убить политика. 24 сентября Орана Рута арестовали по делу о хранении и получении детской порнографии, сообщает NBC News.