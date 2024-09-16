В США произошло предполагаемое новое покушение на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Подозреваемый задержан, им оказался 58-летний Райан Рут, который активно поддерживал Украину и заявлял о необходимости «сжечь Кремль». Что известно об этом человеке — в материале RTVI.

Предполагаемое покушение на Трампа произошло 15 сентября на территории гольф-клуба Trump International во Флориде. Сотрудник Секретной службы США открыл огонь, заметив недалеко от Трампа вооруженного мужчину, который прятался в кустах. Тот попытался скрыться с места происшествия, оставив в кустах автомат АК-47, но позже был задержан.

«Сражаться и умереть»

Как отмечает CNN, в 2022 году Рут сделал в социальной сети X десятки публикаций, посвященных теме поддержки Украины. Мужчина выражал готовность умереть в борьбе и писал, что «нужно сжечь Кремль дотла».

«Я готов прилететь в Краков и отправиться на границу с Украиной, чтобы стать добровольцем, сражаться и умереть», — писал Рут в марте 2022 года.

В 2023 году Рут в фейсбуке* призывал иностранцев к участию в боевых действиях, а начиная с октября 2023 года пытался вербовать афганских военных, представляясь якобы неофициальным посредником украинского правительства.

«Афганские солдаты — Украина заинтересована в 3 тыс. солдат, поэтому мне нужно, чтобы каждый военный, у которого есть паспорт, прислал мне копию своего паспорта для отправки на Украину», — гласит одна из публикаций, сделанная на английском и пушту.

Как поясняет AP, Рут пытался найти афганских военных, которые покинули родную страну после прихода к власти радикального движения «Талибан»**.

В марте 2023 года в интервью изданию Semafor Рут жаловался, что на Украине действуют слишком жесткие правила приема на службу иностранных военных. В частности, афганские коммандос столкнулись в Киеве со скептицизмом и бюрократическими препятствиями.

«[Украинцы] боятся, что все и каждый — российский шпион», — разочарованно говорил Рут.

«У нас 20 тыс. афганских солдат сидят и ничего не делают», — отмечал он в беседе с Financial Times (FT), призывая отправить их на фронт.

Не смог вступить в ВСУ

Подруга Рута Кэтлин Шаффер писала в соцсетях о том, что он «отправился в Киев, чтобы поддержать народ Украины». Шаффер называла Рута «женихом» и отмечала, что тот установил мемориал погибшим украинцам, создал некий международный волонтерский центр и организовал поставки тактического снаряжения военным на передовой, пишет New York Post.

По данным FT, Рут отправился на Украину после начала российской военной операции в феврале 2022 года. В польском приграничном городе Медыка он посетил офис украинского Интернационального легиона, где ему отказали во вступлении в ВСУ.

«Они сказали: “Вам 56, вы старый и у вас нет опыта. Так почему бы вам не набирать людей и не заниматься координацией?”», — говорил Рут в беседе с изданием в 2023 году.

После отказа Рут отправился в Киев «координировать добровольцев» и разбил палатку на Майдане. Там он вывешивал на фанерном щите флаги стран, граждане которых шли воевать за Украину.

По информации источника FT, Руту отказали и в одном из подразделений Интернационального легиона, связанном с Главным управлением разведки Украины. По словам собеседника издания, мужчина был «немного чересчур» для них из-за своего нестабильного поведения.

В самом Интернациональном легионе Украины заявили, что Рут никогда с ними не сотрудничал. Офицер отдела координации работы с иностранцами Сухопутных войск ВСУ Александр Шагури сообщил, что американец предлагал «большое количество рекрутов из разных стран, но было очевидно, что его предложения нереалистичны»

«Мы даже не отвечали, отвечать было не на что. Он никогда не состоял в Легионе и никак с нами не сотрудничал», — сказал Шагури CNN.

«Ненавидел Трампа»

По всей видимости, на выборах 2016 года Рут голосовал за Трампа, но с тех пор разочаровался в республиканце, замечает CNN. Об этом свидетельствует запись в соцсетях Рута, в которой он в 2020 году отмечал, что Трамп «был его выбором», но теперь он «будет рад» его уходу.

После июльского покушения на Трампа в Пенсильвании Рут обращался к действующему президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с призывом навестить пострадавших в результате инцидента. Он также призывал Байдена и Харрис посетить похороны 50-летнего пожарного Кори Комператоре, который погиб тогда на митинге Трампа.

«Трамп никогда ничего для них не сделает», — отмечал он.

Сын Рута, 35-летний Оран Рут, в беседе с Daily Mail заявил, что его отец ненавидел Трампа, как «любой разумный человек». «Мне тоже не нравится Трамп», — добавил Рут-младший.

При этом он усомнился, что его отец мог совершить покушение на Трампа. «Он не жестокий человек. Он трудяга и отличный отец. Он отличный чувак, славный парень и работает всю свою чертову жизнь», — рассказал сын подозреваемого.

По информации CNN, в аккаунте Рута в LinkedIn говорится, что в 2018 году он основал на Гавайях компанию под названием Camp Box Honolulu, которая строит складские помещения и небольшие дома. В местной газете Honolulu Star-Advertiser сообщалось, что одно строение Рут пожертвовал бездомным.

Ранее у Рута уже были проблемы с законом, его также неоднократно обвиняли в неуплате налогов, рассказал CNN. По данным ABC, после предполагаемого покушения на Трампа власти изучают, был ли подозреваемый недоволен позицией республиканца по вопросу российско-украинского конфликта.

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