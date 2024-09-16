В США произошла предполагаемая новая попытка покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Как сообщил источник CNN, в момент происшествия Трамп играл в гольф в принадлежащем ему гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Республиканец в результате инцидента не пострадал, он заверил, что его «ничто не остановит». Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

Кто стрелял

Газета New York Post вскоре после первых сообщений об инциденте написала, что недалеко от гольф-клуба стреляли два человека, которые якобы «целились друг в друга». Источники газеты утверждали, что Трампу ничего не угрожало, однако эта информация не подтвердилась.

По уточненным данным, единственным стрелявшим был сотрудник Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства. Он открыл огонь после того, как вблизи поля для гольфа был замечен человек с автоматом АК-47.

В Секретной службе США подтвердили, что стрелял один из ее сотрудников. Как отмечается в заявлении спецслужбы, инцидент произошел незадолго до 14:00 (21:00 мск).

Как отмечает Associated Press (AP), сотрудник Секретной службы произвел выстрел, заметив высунутый из кустов ствол автомата. После этого подозреваемый бросил оружие и скрылся с места на внедорожнике, рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. В результате стрельбы никто не пострадал.

Что известно о подозреваемом

В кустах нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Подозреваемого вскоре удалось задержать на шоссе в соседнем округе.

Источники в правоохранительных органах сообщили AP, что задержанный — 58-летний Райан Рут, который жил в Северной Каролине, а в 2018 году переехал на Гавайи.

В 2020 году мужчина сделал в соцсетях пост в поддержку переизбрания Трампа, но его последние публикации свидетельствуют о поддержке действующего президента демократа Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

При чем тут Украина

Как заметили журналисты AP, в прошлогоднем интервью газете The New York Times Райан Рут рассказал о попытках вербовки афганских военных для участия в боях на Украине (речь идет об афганцах, бежавших из родной страны после прихода талибов* к власти).

New York Post называет Рута «активным сторонником Украины». Издание отмечает, что в одном из интервью в 2022 году мужчина говорил о том, что вызвался помочь Украине в наборе иностранцев, желающих воевать против России. Годом позже в интервью другому изданию Рут выражал разочарование по поводу нежелания Украины брать на службу иностранных военных.

«С Украиной очень часто трудно работать. Многие иностранные военные уезжают спустя неделю пребывания на Украине или вынуждены переходить из подразделения в подразделение, чтобы найти место, где их уважают и ценят», — сетовал Рут.

Его подруга Кэтлин Шаффер писала в соцсетях о том, что Рут «отправился в Киев, чтобы поддержать народ Украины». Шаффер называла Рута «женихом» и отмечала, что тот установил мемориал погибшим украинцам, создал некий международный волонтерский центр и организовал поставки тактического снаряжения военным на передовой, пишет New York Post.

Телеканал ABC передает со ссылкой на источники, что власти изучают, был ли подозреваемый недоволен позицией Трампа по вопросу российско-украинского конфликта.

Реакция

Об инциденте сообщили президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, которая составит Трампу конкуренцию на выборах. Байден и Харрис с «облегчением» узнали, что республиканец не пострадал, заявили в Белом доме.

В Секретной службе США заявили, что Трамп «находится в безопасности после возможной попытки покушения». Ведущую роль в расследовании дела взяло на себя Федеральное бюро расследований (ФБР), добавили в спецслужбе.

В самом ФБР сообщили, что сотрудники агентства «прибыли в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида и проводят расследование в связи с тем, что, как представляется, является попыткой покушения на бывшего президента Трампа» (заявление опубликовано в соцсети X).

Сам Трамп подтвердил в электронном письме для спонсоров, что он «в безопасности и невредим». «Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — добавил он (цитата по CNN).

Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для охраны Трампа. По его словам, в стране «нет места насилию по политическим мотивам, как и любому насилию».

* запрещенная в России террористическая организация