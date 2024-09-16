В понедельник, 16 сентября, 58-летнего Райана Уэсли Раута, подозреваемого во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, доставили в суд для избрания ему меры пресечения. Сейчас мужчине предъявлены обвинения по двум пунктам о незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает телеканал CNN.

По его информации, судебное слушание по заключению Раута под стражу назначено на понедельник, 23 сентября. Прокурор просил провести заседание на этой неделе, но адвокаты мужчины запросили больше времени — до пяти дней — для проведения расследования и сбора материалов по делу.

В судебном документе указано, что первое обвинение, выдвинутое против Раута, касается хранения огнестрельного оружия, которое ранее принадлежало преступнику. Второе обвинение связано с хранением оружия без серийного номера. По совокупности обвинений Рауту грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до $500 тыс.

Сотрудники правоохранительных органов в беседе с CNN рассказали, что позднее Рауту могут быть предъявлены дополнительные обвинения, учитывая, что расследование факта покушения на Трампа продолжается. Обвинения, связанные с оружием, предъявлены для того, чтобы оставить подозреваемого под стражей до начала следующих слушаний.

Что известно о Рауте

По данным телеканала ABC, во время судебных слушаний Раут признался, что он зарабатывает около трех тысяч долларов в месяц и владеет двумя грузовиками на Гавайях. По его словам, своей недвижимости у него нет.

Подозреваемый является самозанятым, в 2018 году он основал на Гавайях компанию Camp Box Honolulu, которая строит складские помещения и небольшие дома. В местной газете Honolulu Star-Advertiser говорилось о том, что одно строение Раут даже пожертвовал бездомным.

В суде 58-летний Раут также заявил, что у него есть 25-летний сын, которому он помогает.

Как выяснили СМИ, Раут активно выступал в поддержку Украины, а после начала боевых действий в 2022 году даже приезжал в Киев.

По данным FT, он пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), но ему отказали из-за возраста. После этого он отправился в Киев «координировать добровольцев» и даже разбил палатку на Майдане.

По информации источника FT, Рауту отказали и в одном из подразделений Интернационального легиона, связанном с Главным управлением разведки Украины. По словам собеседника издания, мужчина был «немного чересчур» для них из-за своего нестабильного поведения.

В 2022 году Раут также дал интервью изданию Newsweek Romania, в котором объяснял, почему так заинтересован в поддержке Украины.

«Многие другие конфликты серые, а этот — определенно черно-белый. Здесь добро против зла», — заявил Раут в интервью.

Как выяснил CNN, в 2016 году Раут сам же голосовал за Трампа, но с тех пор разочаровался в республиканце. Об этом свидетельствует запись в соцсетях Рута, в которой он в 2020 году отмечал, что Трамп «был его выбором», но теперь он «будет рад» его уходу.

Сын Рута, 35-летний Оран Рут, в беседе с Daily Mail заявил, что его отец ненавидел Трампа, как «любой разумный человек». «Мне тоже не нравится Трамп», — добавил Рут-младший.

При этом он усомнился, что его отец мог совершить покушение на Трампа. «Он не жестокий человек. Он трудяга и отличный отец. Он отличный чувак, славный парень и работает всю свою чертову жизнь», — рассказал сын подозреваемого.

Второе покушение на Трампа

15 сентября на территории гольф-клуба Trump International во Флориде произошла еще одна предполагаемая попытка покушения на кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа. Сотрудник Секретной службы США открыл огонь, заметив недалеко от Трампа вооруженного мужчину, который прятался в кустах. Тот попытался скрыться с места происшествия, но его оперативно задержали.

Согласно материалам дела, подозреваемый скрывался на территории гольф-клуба в течение почти 12 часов, отмечает телеканал ABC. На это указали данные, полученные с телефона Раута.

На месте, где прятался задержанный, позже обнаружили камеру GoPro, две сумки и заряженную винтовку SKS с прицелом. Причем серийный номер на оружии «был стерт и указан неразборчиво», говорится в обвинительном заключении, на которое ссылается телеканал.

По данным ABC, один из агентов ФБР отметил, что, такой тип винтовки не производится во Флориде. Это дает основания полагать, что оружие было приобретено в других странах или через каналы нелегальной международной торговли.

После покушения Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для охраны Трампа. По его словам, в стране «нет места насилию по политическим мотивам, как и любому насилию».

Сам Трамп в разговоре с Fox News Digital заявил, что Раут действовал в соответствии с риторикой Джо Байдена и Камалы Харрис.

«Их риторика подвергла меня обстрелу, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну — как изнутри, так и снаружи», — заявил Трамп.

Прошлые судимости Раута

По информации CNN, Раут уже неоднократно имел дело с правоохранительными органами и привлекался к ответственности во время проживания в Северной Каролине.

Как утверждается, одно из самых серьезных было предъявлено в 2002 году. По данным телеканала, Раута обвиняли в хранении оружия массового поражения, а также в сопротивлении сотруднику полиции, скрытом ношении оружия и мошенничестве с удостоверениями личности. Сообщается, что мужчина признал вину.

Также его неоднократно привлекали по делам о неуплате налогов и дорожных нарушениях.

В 2010 году его приговорили к трем годам условно по статье о краже, сообщает телеканал. По его данным, дело было связано с краденным автомобилем.