На предвыборные кампании кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп потратили $3,5 млрд, пишет газета Financial Times (FT). Согласно подсчетам издания, эти выборы стали самыми дорогими в истории.

Харрис привлекла более $2,3 млрд, потратив $1,9 млрд, Трамп привлек $1,8 млрд и потратил $1,6 млрд, отмечает FT.

По данным издания, больше половины бюджета было потрачено на рекламу, далее идут административные расходы: Харрис — $250 млн, Трамп — $200 млн.

Согласно американскому законодательству, кандидаты в президенты страны могут финансировать свои кампании из собственных средств, пожертвований физических и юридических лиц, за счет партийных фондов и средств, которые собраны через фонды поддержки.

Также FT выяснила, что кандидат от республиканцев потратил более $100 млн (14% от всех средств), чтобы покрыть судебные издержки. В отношении Трампа в США заведено несколько дел, в частности, о попытке повлиять на результаты выборов 2020 года. Суд во Флориде закрыл в июле одно из них, по которому кандидата в президенты обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Некоммерческая организация Open Secrets подсчитала, что всего на кампании по выборам президента, сенаторов и конгрессменов в 2024 году было потрачено $15,9 млрд, а в 2020-м — $15,1 млрд.