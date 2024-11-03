Камала Харрис и Демократическая партия опередили Дональда Трампа и Республиканскую партию по объему собранных для предвыборной кампании средств — и это несмотря на то, что демократка вступила в предвыборную борьбу куда позже республиканца. Экс-президент же привлек на свою сторону миллиардеров, среди которых выделяется Илон Маск. Что за суммы собрали Харрис и Трамп, на какую рекламу они их тратят и почему в американских выборах так важны суперкомитеты по политической активности (Super PAC) — в материале RTVI.

Больше денег — у демократов

Еще за несколько недель до 5 ноября — дня выборов президента США — исследовательская организация OpenSecrets прогнозировала, что выборы в 2024 году станут самыми дорогими за всю историю страны. По их данным, за весь избирательный цикл на федеральном уровне общая стоимость расходов составит не менее $15,9 млрд — без учета инфляции это превосходит рекордную сумму предвыборных кампаний к выборам 2020 года ($15,1 млрд).

Всего более 11 000 различных политических групп — от миллиардеров до мелких доноров — потратили $14,7 млрд за неделю до президентских выборов 2024 года, сообщило 1 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального избирательного комитета США.

Только за 24 часа после того как Камала Харрис заменила в предвыборной гонке президента Джо Байдена, в ее предвыборный фонд поступил $81 млн. Всего за два месяца демократка собрала $1 млрд для своей кампании — это превышает валовой внутренний продукт по меньшей мере 12 стран.

Предвыборный фонд республиканца Дональда Трампа больше полагается на богатых спонсоров, чем на обычных граждан, которые в этом избирательном цикле могут жертвовать максимум $3 300. Для суперкомитетов по политической активности (Super PAC) подобных ограничений нет.

Суперкомитеты по политической активности (Super PAC) играют огромную роль в американских выборах, так как являются основным источником финансирования избирательных кампаний. Эти организации могут тратить неограниченные суммы на своего кандидата или партию, которую тот представляет на выборах, но при этом им запрещено координировать свою политическую деятельность с выбранным ими кандидатом.

Основные суперкомитеты по политической активности придерживаются демократических взглядов — ActBlue, Harris Victory Fund и DNC на троих в этом избирательном цикле собрали более $5 млрд. В фонд ведущего республиканского суперкомитета по политической активности WinRed поступило более $1,4 млрд.

Согласно информации американской Федеральной избирательной комиссии, в этой предвыборной кампании Демократическая партия значительно превзошла Республиканскую партию по объему собранных средств. По состоянию на 16 октября 2024 года демократы собрали чуть больше $1 млрд и потратили $883 млн. Республиканцы же собрали $565 млн и потратили из них около $533,8 млн.

Миллиардеры — за республиканцев

Исходя из отчета неправительственной организации Americans for Tax Fairness (ATF), 150 богатейших американских семей потратили на выборы 2024 года $1,9 млрд, что почти на 60% больше, чем в 2020 году ($1,2 млрд).

Топ-3 богатых доноров поддерживают Трампа — это банковский магнат Тимоти Меллон (пожертвовал $172 млн), наследница игорной империи Мириам Адельсон ($137 млн) и активный сторонник республиканца на этих выборах, глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск ($133 млн). Последний в рамках предвыборной кампании создал суперкомитет по политической активности под названием America PAC.

Из общей суммы в $1,9 млрд, потраченной самыми богатыми семьями США на все федеральные кампании, $1,36 млрд (72%) были направлены на поддержку республиканцев, в то время как демократы получили поддержку примерно в $413 млн (22%).

«Расходы миллиардеров на избирательные кампании в таких масштабах заглушают голоса и проблемы простых американцев. Это одно из самых очевидных и тревожных последствий роста состояний миллиардеров, а также главный показатель того, что система, регулирующая финансирование избирательных кампаний, потерпела крах», — считает исполнительный директор ATF Дэвид Касс.

Рекламная пауза

Основная часть взносов в предвыборный фонд кандидатов в президенты США уходит на рекламу в СМИ, включая печатную, телевизионную и интернет-рекламу. Исследование аналитической компании AdImpact показало, что с момента утверждения Камалы Харрис кандидатом в президенты демократы потратили на рекламу $1,1 млрд, что на $400 млн больше, чем у республиканцев.

Суммарно после «супервторника» на рекламу кандидатов в президенты было потрачено $2,1 млрд, из которых «красные» потратили $1,3 млрд, а «синие» — $768 млн.

Наружная реклама кандидатов в президенты не ограничивается билбордами. Например, гигантскую рекламу с призывом голосовать за Харрис на Las Vegas Sphere — крупнейшем рекламном щите страны — в колеблющейся Неваде назвали одной из самых дорогих: она оценивается в $450 000 в день.

Национальный комитет Демократической партии потратил «шестизначные суммы» на размещение баннеров за Харрис и против Трампа на играх Национальной футбольной лиги с участием команд из шести колеблющихся штатов, включая Пенсильванию. Таким образом демократы старались привлечь на свою сторону избирателей-мужчин, которые не интересуются политикой.

У кандидатов в президенты США нет недостатка в том, куда потратить собранные на предвыборные кампании «огромные деньги», сказал The Guardian эксперт по политической рекламе, профессор Стив Каплан. По его словам, и демократы, и республиканцы вкладываются в создание цифрового контента — от видеороликов до подкастов — и делают из него «мощный и эффективный инструмент донесения информации».

«Существует целая инфраструктура продюсеров, писателей, редакторов и рекламщиков, которые просто делают эти вещи для всех мыслимых аудиторий, почти 24 часа в сутки в течение недель и недель», — отметил Каплан.