Военные Южной Кореи обвинили КНДР в преднамеренной установке противопехотных мин на южной стороне демилитаризованной зоны, где 21 сентября были ранены трое южнокорейских военнослужащих. Окончательные результаты расследования 5 октября представил Объединенный комитет начальников штабов, сообщает Yonhap.

Две мины взорвались во время операции южнокорейских военных в западной части демилитаризованной зоны. Двое пострадавших остаются в больнице с тяжелыми травмами, третий проходит лечение от менее серьезных ранений. Расследование проводилось совместно с Командованием ООН, которое контролирует соблюдение соглашения о перемирии.

«Военные настоятельно призывают Северную Корею принести свои глубочайшие искренние извинения южнокорейским солдатам, пострадавшим в результате взрыва на мине, и немедленно убрать мины, которые она установили нарушая Соглашения о перемирии», — заявил на брифинге для прессы генерал-лейтенант Квон Дэ Вон, заместитель председателя JCS.

По данным Сеула, GPS-измерения показали, что оба места взрывов и точка обнаружения дополнительной мины находятся примерно в десяти метрах южнее военной демаркационной линии. Эта линия разделяет позиции двух стран внутри демилитаризованной зоны.

Южнокорейские военные заявили, что исключили версию о переносе мин паводком. Помимо расположения устройств, они сослались на характер их заложения: очевидцы сообщали о минах, заглубленных на 5—10 сантиметров, а найденное неразорвавшееся устройство находилось примерно на трехсантиметровой глубине.

По словам заместителя председателя комитета генерал-лейтенанта Квон Дэ Вона, глубина заложения мин и расстояния между ними указывают на целенаправленную установку по типичной для северокорейских военных схеме минирования. Командование ООН также пришло к выводу, что устройства были заложены людьми, а не принесены паводком. По данным Reuters, их могли установить примерно год назад.

В тот же день южнокорейские военные провели разминирование возле места взрывов. Сеул потребовал от Пхеньяна извиниться перед пострадавшими и убрать остальные устройства, назвав их установку нарушением соглашения о перемирии 1953 года. Военные предупредили, что продолжат операции по удалению мин, если КНДР не сделает этого самостоятельно.

Северная Корея ранее назвала обвинения сфабрикованными. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что южнокорейская сторона использует расследование как предлог для провокаций. Она также пригрозила «немедленным и беспощадным» ответом, если военные Южной Кореи откроют огонь по северокорейским подразделениям, работающим на границе.

На фоне спора вокруг мин Пхеньян 3 октября сообщил об испытании баллистической ракеты средней дальности под руководством Ким Чен Ына. Южнокорейские военные зафиксировали ее полет в направлении моря к востоку от полуострова.