Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил США добиваться сначала остановки развития северокорейской ядерной программы, а не требовать ее немедленного демонтажа. В обмен на замораживание разработки новых боезарядов и межконтинентальных ракет он допускает ослабление санкций против Пхеньяна. Об этом Ли рассказал в интервью The New York Times.

«Я считаю, что обмен санкций, которые и без того не особенно эффективны, на прекращение разработки дополнительного ядерного оружия и технологий межконтинентальных баллистических ракет имеет существенную ценность», — сказал Ли.

Предложение означает важную перемену в порядке переговоров. На первом этапе Сеул готов обсуждать прекращение наращивания ядерного арсенала, не ставя уничтожение уже имеющегося оружия условием для начала диалога. Затем, по замыслу Ли, должны последовать сокращение запасов и, в конечном счете, денуклеаризация. Об этой последовательности — «остановка, сокращение, демонтаж» — президент также рассказал Associated Press и говорил с трибуны Генассамблеи ООН.

Ли объясняет свой подход тем, что требование полного разоружения до каких-либо уступок пока не остановило развитие северокорейской программы. По приведенной им оценке южнокорейской стороны, КНДР может производить от 10 до 20 дополнительных ядерных боезарядов в год. Президент опасается, что после накопления достаточного для собственной безопасности арсенала Пхеньян получит стимул продавать такое оружие за рубеж.

Главный вопрос — согласится ли КНДР на проверяемую остановку программы и какие именно ограничения Вашингтон готов будет ослабить взамен. Пхеньян отвергает попытки возобновить переговоры и рассматривает ядерное оружие как гарантию безопасности, а Белый дом публично не ответил на изложенное Ли предложение. Южнокорейский президент, в свою очередь, призывает возобновить прямой диалог США и КНДР.