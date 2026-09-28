Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил межведомственной группе и руководителю отдела международного права подготовить материалы против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для возможного обращения в Международный уголовный суд (МУС). Об этом 27 сентября сообщил i24NEWS.

По данным телеканала, материалы предполагается сосредоточить на действиях Турции в отношении курдов. В них также могут войти утверждения о финансировании ХАМАС турецким правительством. Турецкая сторона ранее отвергала обвинения Нетаньяху в адрес Эрдогана, называя их безосновательными.

Собеседники i24NEWS связывают поручение с обострением отношений двух лидеров. По версии телеканала, одним из поводов стало заявление Эрдогана о попытке добиться через Интерпол «красного уведомления» в отношении Нетаньяху. При этом источники издания считают, что Израиль может вообще не передать материалы в МУС: саму подготовку дела предполагается использовать как средство давления на Анкару.

Юридический путь такого обращения пока неясен. Израиль и Турция не участвуют в Римском статуте, а i24NEWS пишет, что израильские чиновники рассматривают возможность действовать через третью страну. Однако передача материалов государством — участником МУС сама по себе не дает суду юрисдикцию в отношении предполагаемых преступлений турецкого гражданина на территории Турции. Для этого нужны основания, предусмотренные Римским статутом, — например, связь предполагаемых деяний с территорией государства, признавшего юрисдикцию суда.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху по делу о предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. Израиль оспаривает юрисдикцию суда.