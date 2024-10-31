Президентские выборы в США все ближе, но до сих пор непонятно, кто 5 ноября одержит верх — республиканец Дональд Трамп или демократка Камала Харрис. К тому же избирательная система в Штатах весьма запутана, а некоторые термины могут ввести новичка в настоящий ступор. RTVI подготовил краткий глоссарий, чтобы каждый смог стать экспертом в американских выборах.

Выборщики

Коллегия из бывших политиков, партийных функционеров и активистов, которые на самом деле решают, кто станет президентом. Их отбирают на партийном съезде в каждом штате или же их выбирает партийное руководство того или иного штата. На президентских выборах 2024 года голосовать будут 538 выборщиков — это сумма конгрессменов от всех штатов плюс три от Вашингтона. Подробнее о коллегии выборщиков, а также о том, как работает система, можно прочитать здесь.

Инаугурация

Последний этап избирательного процесса в США, когда проходит торжественная церемония присяги нового президента и вице-президента. Как правило, мероприятие проводится перед зданием Капитолия в Вашингтоне и сопровождается большим количеством зрителей. До 1933 года инаугурация проходила 4 марта, однако потом была внесена Двадцатая поправка к Конституции (о дате истечения полномочий Конгресса и президента). После этого инаугурацию стали проводить 20 января.

Кокусы

По сути, то же самое, что и праймериз, только менее распространены. Кардинальное отличие заключается в том, что праймериз организуют власти штатов, а вот кокусы — сами республиканцы или демократы. Во время кокусов зарегистрированные члены партии собираются, обсуждают и в конечном счете выбирают кандидата в президенты.

Колеблющиеся штаты

Большинство штатов США имеют тот или иной «окрас», то есть исторически чаще всего голосуют за кандидата от определенной партии. Есть «синие» (поддерживающие демократов) и «красные» (поддерживающие республиканцев) штаты. К примеру, жители Нью-Йорка и Калифорнии традиционно голосуют за демократов, а Техаса и Флориды — за республиканцев. Однако есть и такие штаты, где поддержка партий практически равна. Их и называют колеблющимися. В 2024 году такими штатами стали: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Именно за их голоса активнее всего борются кандидаты в президенты, так как в большинстве штатов и так понятно, кого выберут жители и выборщики.

Национальный съезд

Мероприятие, на котором собираются делегаты партий и утверждают кандидатуры на пост президента и вице-президента. По традиции, первой съезд проводит партия, чей претендент на Овальный кабинет проиграл в прошлый раз. Так, республиканский съезд прошел 15-18 июля в Милуоки, штат Висконсин. На нем в качестве кандидата в президенты утвердили экс-президента США Дональда Трампа и сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса ему в напарники. Национальный съезд демократов проводили 19-22 августа в Чикаго, штат Иллинойс. На нем утвердили действующего вице-президента Камалу Харрис в качестве претендента на пост главы государства и губернатора Миннесоты Тима Уолза на ее нынешнюю должность.

Ненадежные выборщики

Те выборщики, которые проголосовали не за «своего» кандидата. Дело в том, что сначала голосуют жители штатов, а потом уже сами выборщики, опираясь на то, кто из кандидатов набрал большинство при «народном» голосовании. Выборщики от партии победителя и голосуют. В идеале, они должны выбрать того политика, к которому «прикреплены», то есть за того, кто представляет их партию. Но не обязаны. Максимальный штраф за «непослушание» составляет $1 тыс.

Праймериз

Первичные президентские выборы, которые, по сути, представляют собой предварительное голосование. Изначально от каждой партии могут выдвигаться разные люди, однако до финального противостояния добирается лишь один кандидат. Праймериз проводятся на уровне штата, причем форму голосования самостоятельно определяет каждый штат. По степени ограничения доступа они делятся на открытые, когда могут участвовать все желающие вне зависимости от партийной принадлежности, и более распространенные закрытые. На вторых голосуют только зарегистрированные члены партии.

Супервторник

Это вторник в начале февраля или марта, когда в большинстве штатов США проводятся праймериз и кокусы. Кстати, именно в этот день выбирается наибольшее количество делегатов, которые потом отправятся на партийные съезды, чтобы утвердить единого кандидата в президенты от своей партии. В супервторник может определиться примерно треть делегатов. Эта практика появилась в 1980-х и связана с тем, что многие штаты хотели как можно сильнее повлиять на результаты праймериз. В 2024 году супервторник прошел 5 марта.