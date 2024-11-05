Президентские выборы в США — это не только дебаты и митинги. Кандидаты на пост главы Белого дома привлекают избирателей и другим способом — продавая собственный мерч. Из-за такого подхода их даже можно перепутать с голливудскими звездами или к-поп айдолами, которые зарабатывают на этом приличные суммы. RTVI предлагает вместе посмотреть, что же можно купить у экс-главы государства Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис.

Браслеты дружбы и фартуки от Камалы

Вице-президент Камала Харрис вступила в гонку лишь летом, так что у нее было не очень много времени, чтобы наладить широкое производство собственного мерча. Ее президентская кампания стремительно набирала обороты, а в соцсетях стало появляться все больше мемов с вице-президентом. И, естественно, предприимчивые люди начали создавать толстовки и футболки, к примеру, со словами Харрис о «кокосовой пальме». Однако к официальному мерчу такие «поделки» отношения не имеют.

Продукцию непосредственно президентской кампании, деньги от которой идут штабу Харрис, можно найти на сайте Harris Walz Official Store. И выбор тут невелик, точнее, он, можно сказать, классический. Штаб действующего вице-президента продает кепки, футболки, толстовки, свитшоты и сумки-шопперы.

При этом есть и парочка примечательных позиций в этом «меню». К примеру, можно купить «браслеты дружбы» с именами Камалы и губернатора Миннесоты Тима Уолза, который станет вице-президентом, если демократы победят на выборах. Но отдать за них придется $20.

Если вам нравится семейная пара Камалы и возможного будущего первого джентльмена Дугласа Эмхоффа, то всего за $6 можно приобрести 2 стикера, где они мило обнимаются. Также за $20 можно установить агитационный знак перед домом, но это при условии, что у вас есть территория с газоном, куда его можно воткнуть.

Для тех, кто, как и вице-президент, увлекается кулинарией, у штаба Харрис есть фартуки всего за $95, а также парочка рецептов. Их, кстати, можно скачать бесплатно.

Покер, халаты и набор бармена от Трампа

Экс-президент США, в отличие от своей конкурентки-новичка, находится на продвинутом уровне. Это неудивительно, учитывая, что изначально Дональд Трамп все-таки бизнесмен и знает, как делать деньги буквально на всем, что есть. К тому же это далеко не первая президентская кампания республиканца, ведь в 2016 году он уже выигрывал выборы, а в 2020-м пытался повторить успех. И кажется, что с каждой президентской кампанией ассортимент в Trump Store только растет.

В магазине вы также продаются всевозможные футболки, толстовки и кепки с MAGA («Make America Great Again»), но это далеко не все. У него тоже можно приобрести фартук, правда, для BBQ и дешевле, чем у демократки (за $75), а еще украшения, но на этом сходство с мерчем Харрис заканчивается.

Так, в Trump Store, к примеру, фанатам Трампа предлагают знаменитый красный галстук экс-президента (за $125), пижаму (за $175), ароматические свечи (по $48 за штуку), банный халат с тапочками (за комплект придется отдать $175), покерный набор (за $125) и пляжный набор, куда входят ведерко, совочек, надувной мяч и фрисби (за $36).

Несмотря на то, что сам Дональд Трамп, по его словам, никогда не употреблял алкоголь из-за смерти брата, для ценителей спиртного у него тоже найдется мерч — от бокалов для вина и маргариты до графинов для виски.

Если же на вечеринке вы хотите всех удивить своими способностями в приготовлении коктейлей, но не знаете, где взять необходимое «оборудование», — не беда, у Трампа уже все есть. Специально для вас в Trump Store продается набор бармена, куда входят шейкер, барная ложка, джиггер и стрейнер (сито). За это «счастье» в золотом цвете и с надписью с именем 45-го президента нужно заплатить всего $82.

Каталог товаров «от Трампа» действительно огромен, и там можно найти практически все. Но RTVI предупреждает: если вы зайдете на сайт, то есть риск «залипнуть» там на полдня (проверено на собственном опыте).