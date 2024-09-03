Камала Харрис — официальный кандидат от демократов, которая включилась в президентскую гонку намного позже, чем республиканец Дональд Трамп. Чтобы сохранить Белый дом за «синими», действующему вице-президенту США и ее команде необходимо привлекать на свою сторону в том числе и молодое поколение. Партия нашла необычное решение — задействовать в освещении своих мероприятий контент-мейкеров, ответственных за мемы и тиктоки. Подробности — в материале RTVI.

Поколение Интернета

19-22 августа в Чикаго отгремел съезд Демократической партии, на котором еще раз подтвердилось, что Камала Харрис будет сражаться за Овальный кабинет, а также что с ней в команде в качестве вице-президента будет губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Однако масштабная встреча «синих» запомнилась не только этим. Впервые в истории Национальный комитет Демпартии аккредитовал более 200 контент-мейкеров и предоставил им такой же статус на съезде, как и представителям СМИ. Среди приглашенных были пять инфлюэнсеров, чья аудитория в Интернете в общей сложности составляет 23 млн подписчиков.

И результат этого эксперимента оказался весьма неплохим. Контент, который они создали за четыре дня съезда, посмотрели 350 млн раз.

«Наряду с представителями СМИ контент-мейкеры сыграли решающую роль в донесении опыта съезда и истории Харрис-Уолза до избирателей, которые решат исход этих выборов», — рассказала Politico пресс-секретарь национального комитета Эмили Сун.

Она добавила, что информационный и медиаландшафт продолжают меняться, и партия будет искать новые способы доносить информацию до американцев.

После того, как действующий президент Джо Байден снялся с гонки, а его зам стала главным кандидатом от Демпартии 6 августа, Интернет «взорвался» мемами и тиктоками, посвященными Харрис, пишет Politico. Как отмечает издание, это помогло кампании демократов укрепиться среди молодых избирателей, которые не выказывали большого энтузиазма, когда Байден возглавлял список от партии.

«Кокосовая пальма» и «Brat»

Самыми популярными мемами, которые использовали контент-мейкеры во время съезда Демпартии, стало старое высказывание Харрис о «кокосовой пальме».

Завирусившуюся цитату, которая теперь плотно связана кандидатом от «синих», вице-президент произнесла в 2023 году. Тогда Харрис выступала на мероприятии по развитию образования расовых меньшинств и решила поделиться с аудиторией мудростью своей мамы.

«Я не знаю, что с вами, молодежью [не так]. Думаете, вы только что свалились с кокосовой пальмы? Вы существуете в контексте всего, в чем вы живете и что было до вас. Вы укоренены в семьи и имеете возможности, которых может не быть у других людей», — процитировала вице-президент свою маму.

Второй же мем отсылает к британской певице Charli XCX. Летом она выпустила альбом под названием «Brat», а обложка была неоново-зеленой. Поклонники исполнительницы окрестили этот период в творчестве певицы «летом Brat», а сама Charli XCX объяснила выбор названия и дизайна как символ «уверенности в себе, выставления себя напоказ, выхода в свет, нахождения в центре внимания».

После того, как Камала Харрис объявила, что участвует в президентской гонке, фон в ее аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) изменился на зеленый, по аналогии с обложкой альбома «Brat».

После этого Charli XCX, подначивая вице-президента, написала у себя в Х: «Камала — это Brat (можно перевести как «соплячка», «негодяйка», «щенок». — прим. RTVI)». Так это выражение и приклеилось к Харрис.

Зумеры подключились

Президентская кампания Камалы Харрис началась стремительно и весьма успешно. Предполагалось, что июльское покушение на ее главного соперника — экс-президента США Дональда Трампа — даст республиканцу преимущество. Но Харрис достаточно быстро вырвалась вперед.

Согласно последнему опросу The Wall Street Journal, вице-президент лидирует, правда, с небольшим отрывом: 48% у Харрис против 47% у Трампа. А вот в исследовании ABC News/Ipsos разрыв между демократкой и республиканцем оказался более существенным: 50% за вице-президента и 46% за бывшего главу государства.

Молодое поколение действительно с большим воодушевлением восприняло кандидатуру Камалы Харрис. Судя по последнему опросу Yahoo News/YouGov, рейтинг вице-президента США на 7% выше, чем Джо Байдена среди молодежи.

Данные Quinnipiac это подтверждают: среди молодых американцев Харрис пользуется популярностью. Так, 54% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет сказали, голосовали бы за вице-президента, а вот выбрать Трампа готов лишь 41%.

Сейчас у политиков множество способов донести свои идеи до молодых избирателей, которым эта сфера жизни не особо интересна. До этого власть и партии пытались достучаться до молодежи через комиксы, используя графические романы в своих интересах. Теперь же демократы вплотную взялись за мемы и TikTok. Пока что эта стратегия кажется успешной, однако до президентских выборов в США еще два месяца, за которые многое может измениться.