19 августа в Чикаго стартует съезд Демократической партии США. Он продлится четыре дня. Несмотря на то, что традиционно именно на таких мероприятиях определяется кандидат в президенты и вице-президенты, в этот раз «синие» заранее утвердили Камалу Харрис, а в качестве ее союзника — губернатора Миннесоты Тима Уолза. О том, что нужно знать о съезде Демпартии и каковы сейчас шансы Харрис возглавить страну, — в материале RTVI.

«Город ветров» принимает гостей

До президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, остается меньше 80 дней, но именно сейчас Демократическая партия проводит свой съезд. В этот раз гостей принимает «город ветров» Чикаго, штат Иллинойс. Планируется, что на съезд в общей сложности приедут 50 тыс. человек, в том числе 5 тыс. делегатов и их заместителей, а также 15 тыс. журналистов.

«Демократы из всех 50 штатов и территорий США соберутся в Чикаго, чтобы сплотиться вокруг вице-президента Камалы Харрис и губернатора Тима Уолза, наших кандидатов от Демократической партии на пост президента и вице-президента США. Демократы отпразднуют достижения при администрации [президента США Джо] Байдена и Харрис и наметят путь на будущее», — говорится на сайте съезда.

Чикаго выбран не случайно, подчеркивают организаторы. Отмечается, что это «идеальное место», чтобы донести историю Харрис, Уолза и Демпартии до американского народа.

«Это город, который находится в самом сердце Среднего Запада, это оплот демократов, который был частью «синей стены», имеющей решающее значение для победы Байдена-Харрис в 2020 году, и будет таковым для победы Харрис-Уолза в ноябре. По всему городу и региону жители Среднего Запада видят прогресс, который возможен под руководством демократов», — объяснили организаторы.

Байден, Обама & Co.

Само мероприятие продлится вплоть до 22 августа, и за это время перед гостями и Америкой выступят такие видные представители Демпартии, как действующий глава государства Джо Байден, который снялся с гонки 21 июля, первая леди Джилл Байден, экс-президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Однако все внимание будет приковано к последним двум дням, когда выступят Тим Уолз и Камала Харрис, пишет The New York Times. О его выборе в качестве своего напарника действующий вице-президент объявила 6 августа. Губернатор Миннесоты считается прогрессивным политиком, а еще выступает за поддержку Украины, так что в своей речи он, вероятно, будет придерживаться курса, заданного администрацией Джо Байдена.

Закрывать же мероприятие будет новоиспеченный кандидат от демократов Камала Харрис. Традиционно именно на съезде определяется политик и его «компаньон», чтобы идти на президентские выборы, однако в это раз правила игры немного изменились.

Долгое время претендентом на переизбрание был Джо Байден, но после неудачных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом и призывов некоторых представителей партии оставить гонку вкупе с низким рейтингом глава государства решил не идти на второй срок. Его место заняла Харрис и стремительно заручилась поддержкой партии. Она не участвовала в праймериз демократов, а 6 августа Национальный комитет Демократической партии провел онлайн-выборы, чтобы утвердить ее в качестве официального кандидата.

Как объяснило издание Politico, этот шаг был нужен, чтобы не противоречить законодательству штата Огайо: там требуется, чтобы кандидаты были выбраны до 7 августа, иначе они не окажутся в избирательных бюллетенях. Несмотря на то, что ранее летом этот закон был отменен, новые положения вступают в силу только 1 сентября, так что демократы не хотели рисковать и выбыть из гонки.

Харрис vs. Трамп

Если раньше с каждым днем в победе экс-президента Дональда Трампа было все меньше сомнений, то после выдвижения Харрис ситуация перевернулась в пользу демократов. По данным RealClearPolitics, в течение июля у кандидата от республиканцев было заметное преимущество перед Байденом, которое закрепилось после того, как Трампа чуть не застрелили в Батлере, то сейчас американцы отдают предпочтение Камале Харрис.

Согласно последнему опросу, за действующего вице-президента готовы проголосовать 51% избирателей, а вот за бывшего главу государства — 48%. Совместное исследование ABC News/Washington Post/Ipsos Poll также отдает предпочтение демократке.

Однако все не столь радужно для демократов, как может показаться. По многим параметрам, особенно экономическим, американцы больше доверяют республиканцам. Также люди склонны положиться на Трампа в вопросах миграции на американо-мексиканской границе, инфляции и роста цен, борьбы с преступностью, а также войны Израиля против ХАМАС.

Последний пункт сейчас наиболее актуален, так как в США продолжаются демонстрации в поддержку Палестины. Один из таких как раз прошел в Чикаго в преддверии съезда демократов. Как пишет агентство Reuters, группа пропалестинских делегатов хочет добиться введения эмбарго на поставки оружия Израилю. Впрочем, проект платформы Демпартии уже включает в себя пункт с призывом немедленно прекратить огонь, а также освободить всех оставшихся заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Харрис же лидирует преимущественно по социальным аспектам, таким как здравоохранение, аборты, насилие с применением огнестрельного оружия, защита демократии и расовые вопросы.

Ситуация в стране меняется практически ежедневно, так что пока неизвестно, останется ли Камала Харрис в лидерах по опросам после съезда.