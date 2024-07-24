Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после того, как Дональда Трампа чуть не застрелили на митинге в Пенсильвании. Перед уходом она прошла через жесткий допрос Конгресса, на котором дала показания о случившемся, постоянно уходя от прямых ответов. Уже тогда политики призывали Читл подать в отставку, но она заявляла, что останется на своем посту. О том, что директор Секретной службы рассказала Конгрессу, — в материале RTVI.

«Вам стоит вернуться к охране чипсов Doritos»

После того, как экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп чуть не погиб на своем предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля, на Секретную службу США обрушилась волна критики. Спецслужбы обвинили в том, что они не справились с защитой одного из главных американских политиков.

Основной удар пришелся на директора Секретной службы Кимберли Читл, которая проработала в этой структуре более 25 лет. 22 июля она предстала перед Конгрессом, где давала показания о случившемся. Обычно разобщенные республиканцы и демократы в этот раз сошлись во мнении, что Читл должна уйти.

«Думаю, вам нужно задуматься. <…> Вы не можете возглавлять Секретную службу, когда происходит покушение на кандидата в президенты», — заявил демократ от Калифорнии в Палате представителей Ро Ханна.

Конгрессмен от Техаса республиканец Пэт Фэллон насмешливо добавил, что ей стоит вернуться «к охране чипсов Doritos». До своего назначения на пост директора Секретной службы Читл несколько лет отвечала за безопасность в компании Pepsi Co. North America, которая производит эти закуски.

Тем не менее во время слушаний Кимберли Читл настаивала, что не уйдет со свой должности.

«Я останусь и буду нести ответственность перед агентством, этим комитетом [по надзору Палаты представителей], экс-президентом и американской общественностью», — уверяла она.

Однако спустя сутки Читл все же решила подать в отставку.

«У Секретной службы есть беспроигрышная миссия, но она исторически провалилась под руководством директора Читл. На слушаниях комитета по надзору директор Читл не внушила уверенности, что она способна гарантировать выполнение Секретной службой своей миссии», — подчеркнул глава комитета, республиканец от Кентукки Джеймс Комер.

«Самый значительный оперативный провал за десятилетия»

Учитывая критику, директор агентства не стала отрицать очевидное: в своем вступительном слове Читл признала, что покушение на Трампа стало «самым значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия».

Также она подтвердила, что представителей службы «от двух до пяти раз» уведомляли, что в районе находится подозрительная личность. Читл добавила, что агентство все еще расследует «сбой в коммуникации», который привел к тому, что Трампу все равно позволили выйти на сцену.

Впрочем, нашлось место и оправданиям. По словам директора Секретной службой, есть разница между «подозрительный поведением» и «прямой угрозой». На вопрос республиканца Рассела Фрая о том, когда 20-летнего стрелка Томаса Мэтью Крукса идентифицировали как угрозу, Читл ответила, что за несколько секунд до того, как он открыл огонь по Трампу.

Кроме того, глава раскрыла некоторые подробности расследования, которое ведет ФБР. Так, агенты бюро обнаружили взрывчатку и детонирующее устройство рядом с телом Крукса, которого в итоге застрелили. Сейчас ФБР пытается выяснить, кто мог показать стрелку, как все это изготовить. Также она добавила, что Крукс, по-видимому, действовал один.

От ответов на более прикладные вопросы Кимберли Читл постоянно уходила. К примеру, она не стала уточнять, сколько агентов было приставлено к Трампу, — лишь сказала, что их было «достаточно». Также глава Секретной службы не сообщила, использовало ли агентство дроны для наблюдения за территорией, запускал ли беспилотник сам стрелок. Отказалась она отвечать и на вопрос о том, как Круксу удалось затащить винтовку на крышу и были ли там агенты Секретной службы.

Женщины-агенты и контроль над оружием

Еще одним поводом для нападок на Читл стали женщины-агенты, которые были рядом с кандидатом от Республиканской партии. После покушения в СМИ стали появляться заявления, что они не смогли защитить Трампа должным образом. Семья экс-президента опровергла эти слова, однако вопросы к структуре Секретной службе у некоторых политиков все же остались.

«Не могли бы вы объяснить, почему вы хотите, чтобы треть сотрудников Секретной службы составляли женщины?» — спросил у Читл республиканец от Висконсина Гленн Гротман.

В ответ на это директор агентства сказала, что никогда не делала таких заявлений, добавив, что нанимает только «самых лучших».

«Я нанимаю самых квалифицированных кандидатов, которые подали заявку и хотят работать в нашей замечательной организации», — подчеркнула Кимберли Читл.

Несмотря на то, что слушание было предметно посвящено покушению на Трампа, представитель демократов в комитете Джейми Раскин сосредоточился на насилии с применением огнестрельного оружия.

«Господин [Кори] Комператоре (погибший в результате стрельбы пожарный. — Прим. RTVI), Трамп и другие участники митинга, раненые в Батлере, теперь стали членами клуба, к которому никто не хочет принадлежать, — клуба тысяч людей-жертв массовых расстрелов», — заявил он.

Раскин отметил, что вся страна живет в страхе перед подобными нападениями, которые происходят в кинотеатрах, церквях, мечетях, синагогах, супермаркетах — там, где собираются люди.

«Это правда, что президент, экс-президент, горстка людей, которые пользуются защитой Секретной службы, — единственные в Америке, кто, как мы думали, был в безопасности от атак с применением AR-15. Очевидно, что это не так», — добавил демократ.