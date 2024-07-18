С покушения на Дональда Трампа прошло уже несколько дней. 20-летний Томас Мэтью Крукс попытался убить кандидата от республиканцев во время предвыборного митинга в Пенсильвании, но в итоге сам был застрелен. Следствие до сих пор ломает голову над тем, какие у него были мотивы. Что за последние дни стало известно о стрелке и обстоятельствах покушении — в материале RTVI.

Странный, нелюдимый ребенок

Томас Мэтью Крукс был худощавым, умным, но сдержанным ребенком в очках с металлической оправой. Часто носил наушники, а за обедом предпочитал сидеть в одиночестве, уткнувшись в телефон, пишет Associated Press. Его одноклассники из старшей школы Бетел-Парк в штате Пенсильвания рассказывали, что Крукса часто высмеивали из-за одежды, которую он носил, в частности, за охотничьи костюмы, и за маску, которая была на нем даже после окончания пандемии коронавируса.

«Его травили почти каждый день. Он был изгоем», — рассказал его одноклассник Джейсон Колер.

По словам 17-летнего Лиама Кэмпбелла, который учился той же школе, что и Крукс, тот сидел отдельно и даже не пытался ни с кем заговорить, и вообще был «странным ребенком», но не казался опасным.

На первом году обучения в старшей школе Крукс пытался записаться в школьную команду по стрельбе, но не прошел отбор по уровню меткости. В то же время Крукс был членом стрелкового клуба Clairton Sportsmen’s Club, который находится примерно в 17 км от Бетел-Парка. Там есть открытое стрельбище, на котором ведется огонь по мишеням с расстояния до 170 метров. Крукс стрелял в Трампа со 135 метров. В рамках расследования агенты ФБР посетили клуб, но пока что неизвестно, выяснили ли они что-либо существенное, передает Fox News.

«Очевидно, что клуб полностью осуждает бессмысленный акт насилия, который произошел [13 июля]. Клуб выражает свои самые искренние соболезнования семье [погибшего в результате стрельбы 50-летнего пожарного Коби] Комператоре и молится за всех пострадавших, включая бывшего президента», — заявил юрист Clairton Sportsmen’s Club.

Крукс окончил школу в 2022 году и поступил в Общественный колледж округа Аллегейни в Питтсбурге, все в том же штате Пенсильвания. Там он получил степень младшего специалиста по инженерным наукам с отличием. Также известно, что Крукс успел поработать в доме престарелых.

Тщательная подготовка при непонятных мотивах

Во время покушения на Трампа Крукс стрелял в политика из винтовки AR-15. Оружие принадлежало его отцу, Мэтью Круксу и было куплено в 2013 году в сети магазинов Gander Mountain, где продаются товары для активного отдыха.

За день до покушения Крукс-младший отправился на стрельбище, чтобы попрактиковаться. 13 июля купил 50 патронов в местном оружейном магазине и поехал в Батлер, где выступал Трамп, пишет Associated Press. Молодой человек припарковался на заправке недалеко от места предвыборного митинга, а потом как минимум полчаса ходил по округе, прежде чем залезть на крышу здания, откуда и открыл стрельбу, рассказали свидетели и сотрудники правоохранительных органов.

Выстрел в Трампа оказался неточным, пуля лишь оцарапала политику ухо. Последовало еще несколько выстрелов, прежде чем через 15 секунд Крукса застрелил сотрудник Секретной службы. В результате покушения на Трампа погиб один из его сторонников, еще трое были ранены.

Следствие пока не назвало мотивы Крукса. Сообщалось, что он был зарегистрирован в качестве члена Республиканской партии в Пенсильвании. Неизвестно, оставил ли он какие-либо сообщения или предсмертную записку, которые могли бы объяснить его поступок. Fox News передает, что удалось найти запись Крукса на игровой платформе Steam: «13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий».

Следствие также просмотрело ноутбук Крукса. Среди поисковых запросов в интернете там, в частности, были такие: «экс-президент», «действующий глава государства», «дата съезда Демократической партии» и «предвыборный митинг Трампа 13 июля».

«Сенаторы узнали, что у него было два мобильных телефона. Основной телефон был изъят на месте преступления вместе с дистанционным передатчиком. Второй был найден дома, в нем было всего 27 контактов. ФБР в настоящее время выслеживает и допрашивает этих людей», — отмечает телеканал Fox News.

Cенатор-республиканец от Оклахоvы Маркуэйн Маллин рассказал Fox News, что правоохранительные органы идентифицировали Крукса как «подозрительную личность» за час до того, как прозвучали выстрелы. А примерно за 19 минут до того, как он открыл огонь, агенты Секретной службы приступили к его активным поискам, но не смогли обнаружить.

CNN сообщил, что конгрессменам на брифинге также рассказали, что стрелок искал в интернете информацию о тяжелом депрессивном расстройстве. Источник телеканала заявил, что помимо фотографий Трампа и Байдена в телефоне Крукса были изображения нескольких парламентариев, например, спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера меньшинства в нижней палате Конгресса Хакима Джеффриса.

Кроме того, по словам двух источников CNN, спецслужбы рассказали Конгрессу, что стрелок дважды посещал место митинга после того, как объявили, что он будет в Батлере, в том числе и в день покушения. Было подсчитано, что в общей сложности Крукс провел там 70 минут.