Камала Харрис, которая 6 августа официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии 2024 года, объявила, кто пойдет с ней в паре. В качестве своего вице-президента она выбрала 60-летнего губернатора Миннесоты Тима Уолза — прогрессивного политика и примерного семьянина. 5 ноября они вместе будут противостоять бывшему лидеру Дональду Трампу и его вице-президенту Джей Ди Вэнсу. RTVI собрал факты о политике.

Тим Уолз родился в 1964 году в небольшом городке Вест-Пойнт, штат Небраска, а среднюю школу закончил в Бьютте. «В городе с населением в 400 человек — 24 ребенка в классе, 12 кузенов, фермерство и тому подобное», — рассказывал он.

В 17 лет поступил на военную службу в Армию Национальной гвардии, где за 24 года дослужился до звания сержант-майора, а в 2005-м ушел в отставку. Его отец Джеймс Уолз участвовал в Корейской войне 1950—1953 годов и благодаря закону о военнослужащих (G.I. Bill) смог оплатить учебу сына. В 1989 году Тим Уолз окончил Шэдрон Стейт-Колледж, получив степень бакалавра в области общественных наук, а в 2001-м — степень магистра в университете штата Миннесота.

После колледжа Уолз год преподавал в Китае, прежде чем вернуться на полную ставку в армию. Благодаря этому немного знает китайский. Также он преподавал в индейской резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте. На этом его преподавательская карьера не закончилась. Уолз был учителем географии и инструктором тренеров по футболу. В этот период он повстречал свою будущую жену и по совместительству коллегу Гвен.

В 2006 году Уолз объявил, что собирается стать конгрессменом. Несмотря на то, что и сам штат Миннесота, и округ, от которого он баллотировался, считались преимущественно республиканскими, политик-демократ смог одержать победу и попасть в Палату представителей. В итоге он задержался в нижней палате американского парламента на целых шесть сроков, покинув должность только в 2019-м. В свой первый год в Конгрессе Уолз был назначен в три комитета — по делам ветеранов, сельскому хозяйству и транспорту и инфраструктуре. На тот момент спикер Палаты Нэнси Пелоси выпустила специальное распоряжение, благодаря которому Уолз смог попасть сразу в три комитета, хотя большинству новичков разрешалось состоять только в двух. Чуть позже он присоединился и к комитету по вооруженным силам.

В 2019 году Уолз решил стать губернатором Миннесоты и в итоге выиграл выборы, набрав 53,84%. Перед этим политик пообещал своему сыну Гасу, что если победит, то они заведут собаку. Тим Уолз сдержал обещание, взяв черного лабрадора по кличке Скаут. У Уолза есть и старшая дочь. Оба ребенка были зачаты при помощи ЭКО. «Недаром мы назвали [нашу дочь] Хоуп (англ. «надежда». — Прим. RTVI)», — рассказывал политик.

За время своего губернаторства Уолз легализовал рекреационную марихуану, закрепил право женщин на аборты, повысил расходы на инфраструктуру, а также ввел бесплатное питание в школах и бесплатное обучение в колледже для семей с низким доходом. Также политик поддерживает права ЛГБТ-сообщества*.

Будучи конгрессменом, будущий кандидат в вице-президенты был сторонником права на ношение оружие, однако потом немного поменял свои взгляды. В 2023 году он подписал закон об общественной безопасности, установив проверку биографических данных для покупки короткоствольного оружия.

Тим Уолз не пьет с 31 года. В 1995-м его остановили за превышение: он ехал со скоростью 96 миль в час в зоне с ограничением в 55 миль в час. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии, и в итоге себя виновным в «безрассудном вождении», заплатив штраф в $200. Теперь его любимый напиток — Diet Mountain Dew.

Уолз выступает в поддержку Украины. В апреле 2023-го встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским в онлайн-формате. Также политик встречался с послом Украины в США Оксаной Маркаровой. «Надежный друг нашей страны», — так назвала его дипломат. На той же встрече с послом Тим Уолз установил сельскохозяйственное партнерство между Миннесотой и Черниговской областью. Кроме того, он был одним из первых губернаторов, распорядившихся расторгнуть контракты госкомпаний с Россией.

Губернатор Миннесоты не особо высказывался по поводу войны между Израилем и ХАМАС, отмечает The New York Times. После теракта 7 октября и начала ответной операции в Газе Уолз выступил в поддержку доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. Business Insider признает, что Уолз «старается найти баланс в своей риторике касательно палестино-израильского конфликта«.

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено