У президента США Джо Байдена и его конкурента Дональда Трампа намечается баттл. Республиканец предложил ему провести дебаты на выбор с 29 апреля по 1 мая — в эти дни у Трампа пройдут митинги в Мичигане. Тем временем предвыборная борьба выплеснулась… на страницы комиксов. 17 апреля вышел пародийный номер «Титаны Байдена против Титанов Трампа» производства Keenspot. Как большая политика врывается в мир графических романов и комиксов, а их индустрия становится фактором избирательной кампании — в материале RTVI.

Никсон — злодей, Обама — друг Человека-паука

В отличие от многих других западных стран, комикс в США — один из популярнейших видов искусства. Он служит не только для развлечения американского общества, но и для вовлечения аудитории в актуальную внутреннюю и внешнюю повестку. Прогнозируется, что выручка индустрии в 2024 году составит $2 млрд.

Несмотря на то, что комиксы США чаще всего ассоциируются с героями и выдуманным миром, реальные главы государства и представители администрации тоже появляются на страницах журналов. Причем иногда выступают в качестве движущей силы сюжета. Так, к примеру, в одной из серий от DC Comics 32-й президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт основывает «Общество справедливости Америки» — предшественника известной команды супергероев «Лига справедливости».

Marvel Comics также не отставали от своих конкурентов, выпустив комикс, в котором группа героев, в том числе Капитан Америка, спасают молодого Джона Кеннеди. В другом произведении компании в качестве главного злодея выступил 37-й глава государства Ричард Никсон.

В XXI веке самым заметным появлением на страницах комиксов было изображение 44-го президента Барака Обамы, выигравшего выборы в 2008 году. Тогда он пользовался особой популярностью среди молодых избирателей, а в интервью рассказывал, что одним из его любимых героев в детстве был Человек-паук. В Marvel не обошли эти откровения стороной и к инаугурации Обамы в 2009-м выпустили специальный комикс Amazing Spider-Man #583, где новый президент США встречался персонажем, которого так обожал в детстве. Этот номер комикса оказался настолько востребованным, что за сутки компании пришлось срочно запускать третий тираж.

Трамп против Байдена и инопланетян

Не обошлось и без последнего президента-республиканца Дональда Трампа. Он фигурировал во многих комиксах, однако одним из самых запоминающихся стало его появление в линейке Savage Dragon от компании Image Comics (известна в том числе по сериям «Ходячие мертвецы» и «Пипец»). В том выпуске напрямую обыгрывалась тема иммиграции, с которой 45-й президент ввел жесткую борьбу. Единственное — создатели заменили нелегалов из Мексики на инопланетян.

В 2017-м компания Keenspot запустила пародийную серию комиксов «Титаны Трампа», однако в 2021-м действующий президент США Джо Байден перехватил ее, а название сменилось на «Титаны Байдена». В выпуске от 17 апреля эти две команды, наконец, схлестнулись, предвещая противостояние двух главных кандидатов на кресло в Овальном кабинете 5 ноября 2024-го.

Впрочем, при помощи комиксов американскую аудиторию не только развлекают, используя образы глав государств, но и знакомят с их жизненным путем. Этим по большей части занимается TidalWave, публикуя подробные биографии американских лидеров. В серии «Политическая власть» компания не обошла стороной президента Джо Байдена, а также вице-президента Камалы Харрсис, Дональда Трампа и других заметных политиков. К примеру, в 2023 году TidalWave выпустила биографии двух главных противников Трампа на республиканских праймериз — губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли. Оба уже сняли своих кандидатуры с выборов, но в комиксах успели засветиться.



Комиксы в руках федералов

Перспективы индустрии комиксов в США заметили не только на уровне частных компаний, но и в самом Вашингтоне. Созданное в 2018 году Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), которое подчиняется Министерству внутренней безопасности США, тоже решило попробовать себя в этой сфере. В 2021 году Агентство выпустило серию Resilience (англ. устойчивость, сопротивление), состоящую из двух графических романов: Real Fake в марте и Bug Bytes в апреле.

«Дезинформация представляет собой экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам, нашему демократическому образу жизни, а также критически важной инфраструктуре. Серия Resilience рассказывает об опасностях и рисках, связанных с дезинформацией, через вымышленные истории, вдохновленные реальными событиями», — объяснили в CISA выпуск комиксов.

Как пояснили в Агентстве, что в серии комиксов показана важность оценки источников информации, чтобы помочь людям понять риски, «связанные с операциями иностранного влияния на наше общество и демократию».

В первом графическом романе Real Fake главные герои выясняют, что некий командный центр в России «использует сеть фабрик троллей для распространения фейков о выборах среди американских избирателей». В комиксе Bug Bytes акцент сместился на дезинформацию относительно вышек 5G. Во время пандемии коронавируса Сеть наводнило множество статей и других материалов, будто именно эти вышли стали причиной COVID-19.

Хотя комиксы от CISA были опубликованы три года назад и не пользовались особой популярностью, в 2024-м о них снова заговорили, причем республиканцы. Они полагают, что нынешняя администрация использует комиксы как инструмент политической борьбы. В марте о Resilience вспомнил член палаты представителей Дэн Бишоп.

«CISA не просто регулярно попирает Первую поправку [к Конституции США], они еще и опубликовали об этом жуткую серию графических романов. Это то, на что идут ваши налоги», — возмущался конгрессмен в соцсети Х (бывший Twitter).

Его поддержал сенатор-республиканец от штата Кентуки Рэнд Пол. В годовом отчете о правительственных расходах он также подверг критике Агентство по кибербезопасности, добавив, что «Первая поправка — криптонит (вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество из вселенной DC Comics. — Прим.RTVI) для наших правительственных цензоров».

Первая поправка к Конституции США гарантирует, что американские власти не будут посягать на свободу слова, прессы, свободу собраний, а также запрещать свободное вероисповедание и право народа обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

Супермены Великой депрессии, Капитан Америка против Гитлера

Хотя способ передачи информации при помощи рисунков известен с незапамятных времен, первые комиксы в привычном виде зародились именно в США. Так что неудивительно, что они по-прежнему играют важную роль в американском обществе.

Впервые что-то похожее на комиксы появилось в 1892 году. Тогда в журнале The San Francisco Examiner вышла небольшая графическая история под названием «Медвежата и тигр». По другой версии, первым комиксом считается «Желтый малыш», опубликованный в New York Journal несколькими годами позже. Но это все прародители жанра.

«Золотой век» комиксов ведет свой отсчет с появления на свет Супермена в 1938 году в Action Comics. В следующем году к нему присоединился и Бэтмен из линейки Detective Comics. Оба впоследствии заняли лидирующие строчки в топах героев комиксов и до сих пор остаются самыми популярными персонажами DC Comics. Они возникли неслучайно, ведь тогда Соединенные Штаты переживали Великую депрессию, а американское общество остро нуждалось в героях, способных справиться с катастрофой. Сороковые годы тоже внесли свои коррективы в индустрию: за океаном полным ходом шла Вторая мировая война, в которую США вступили, как известно, в 1941 году. Именно тогда был придуман патриот Капитан Америка, которого часто изображали сражающимся с Гитлером и странами Оси.

Но после войны супергерои стали исчезать из комиксов, а им на смену пришли романтика, ужасы и вестерны. Вседозволенность эпохи «серебряного века» комиксов, в конце концов, привела к созданию негосударственной организации по социальному контролю над их содержанием — Comic Code Authority. Однако критика в адрес жесткой цензуры, а также тот факт, что персонажи все-таки стали воплощением абсолютного добра, ослабляли влияние Кодекса комиксов.



Антигерои выходят вперед

«Бронзовый век» комиксов пришелся на времена Вьетнамской войны (1955 — 1975 годы) и Уотергейтского скандала (1972 — 1974 годы), так что раскол в американском обществе не мог не отразиться на комикс-индустрии. Персонажи стали более сложными, повествование приобрело мрачный и более реалистичный характер. А еще на свет появились антигерои, способные на жестокость, например — Росомаха из «Людей Икс». Кстати, упоминание алкоголя и наркотиков тогда было под запретом, эти злободневные темы все равно просачивались на страницы комиксов.

У следующего периода есть два названия — «Железный век» или же «Темные века». Тогда большинство персонажей, появлявшихся на страницах комиксов, — антигерои. При этом утрированный образ персонажей без изъянов подвергался критике или переосмыслению, как, например, в комиксе «Хранители» (одноименный фильм вышел в 2009 году).

К тому же классические комиксы стали уступать свои позиции графическим романам, набиравшим популярность. Один из таких — «Маус: Рассказ выжившего», повествующий о Холокосте, — в 1992 году даже получил Пулитцеровскую премию. На этом фоне две крупнейшие компании — Marvel и DC Comics — оказались на грани банкротства и выживали за счет продажи прав на своих персонажей.

XXI век вдохнул новую жизнь в классические комиксы, ведь успешные экранизации супергероики подталкивали людей искать больше информации о полюбившихся персонажах. Но и аудитория стала более требовательной к контенту, так что авторам и художникам пришлось подстраиваться под современные технологии и запросы общества, а еще экспериментировать с жанрами.

Одна из актуальных тем для США сейчас — борьба действующего и бывшего президентов. Не удивительно, что она попала на страницы комиксов. К тому же совсем скоро, 4 мая, по всей стране пройдет масштабная рекламная кампания североамериканской индустрии комиксов — Free Comic Book Day. «День бесплатных комиксов» проводят с 2002-го в первую субботу мая, чтобы привлечь новых читателей в магазины комиксов.

Столкновение титана-Байдена и титана-Трампа тем интересней, что и в реальности американцы тоже не знают наверняка, кто будет руководить Белым домом после выборов 5 ноября. По результатам опроса общественного мнения Morning Consult, победит Байден, а вот респонденты Emerson считают, что выиграет Трамп. В любом случае до голосования еще полгода, и за это время «картинка» может поменяться несколько раз.