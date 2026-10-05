Удостоенные «нобелевки» открытия в области оптогенетики способны не только расширить средства изучения мозга, но и продвинуть медицину в лечении таких заболеваний как паркинсонизм и другие. Вручение премии за них еще в 2011 году предсказал заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. Ломоносова Александр Каплан. Об этом он сам рассказал RTVI.

«У этих ученых была идея — как сделать так, чтобы нервная клетка сообщала, что она активировалась. Раньше это можно было сделать, только поставив электрод в нервную клетку и увидев, как меняются потенциалы. А если бы она засветилась, мы бы на расстоянии увидели, что она активировалась. Так, если человеку показать слона, или он сам вдруг вспомнит слона, в мозге активируются какие-то [нервные клетки], но какие — неизвестно. А если они светятся, то можно увидеть поле этих светящихся клеток, которые откликнулись на память о слоне», — привел пример Каплан.

По словам ученого, открытия нобелевских лауреатов в области оптогенетики теперь позволяют нейробиологам наблюдать за «россыпями» светящихся нервных клеток и понимать, какие их сети участвуют в том или ином действии.

Одно из применений — оптическая стимуляция области мозга, ответственной за выделение дофамина, что важно для лечения паркинсонизма.

«Если дофамин будет непрерывно выделяться, то клинические признаки паркинсонизма пропадают. И если эти клетки смогут принимать свет, то в них не нужно будет вживлять электроды. У крыс, например, мозг маленький, и светом можно просто светить где-то снаружи мозга. А у человека можно подвести туда поближе лампочку, которую можно включать и выключать. Доставка света гораздо проще и легче, чем доставка электричества», — заключил ученый.

«Я беседовал в Нью-Йорке в 2011 году с Эдвардом Бойденом, который был в этой группе, и считал, что ему дадут Нобелевскую премию, но ученых, видимо оценивали по максимальному вкладу. Я вернулся сюда, сказал — все, за это будет „нобелевка“, — но не думал, что придется так долго ждать», — вспоминает нейрофизиолог.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине за 2026 год стали Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия в области управляемых светом ионных каналов и оптогенетики.