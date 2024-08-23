Вице-президент США Камала Харрис выступила на съезде Демпарии в Чикаго и официально согласилась баллотироваться на выборах 5 ноября. Если она выиграет, ее муж Дуглас Эмхофф станет первым в истории Штатов мужчиной-супругом президента. Раньше у американских лидеров были только первые леди. RTVI собрал факты о возможном «первом джентльмене» США.

Юрист с многолетним стажем

Дуглас Эмхофф, или просто «Дуги», как его ласково называет Камала Харрис, родился в 1964 году в Бруклине в еврейской семье. Вскоре они переехали в соседней штат Нью-Джерси, а когда Эмхоффу было 17 лет — в Калифорнию, где он и окончил среднюю школу. Там Дуглас отучился в Калифорнийском государственном университете в Нортридже.

Первый в американской истории муж вице-президента и по совместительству «второй джентльмен» — юрист. Он начал свою карьеру в юридической фирме Pillsbury Winthrop, в конце 1990-х перешел в бутик-компанию Belin Rawlings & Badal, а потом открыл собственную фирму. В 2006 году Venable LLP приобрела компанию Эмхоффа. В 2017-м супруг Камалы Харрис присоединился к международной юридической фирме DLA Piper в качестве партнера.

Когда стало понятно, что Харрис официально станет вице-президентом США, Дугласу Эмхоффу пришлось оставить свою карьеру юриста, чтобы не возник конфликт интересов.

«Я скучаю по этому (своей работе. — Прим. RTVI) каждый день. <…> Мы с вице-президентом много говорили о том, как собираемся сохранить нормальный брак в обстановке, когда я отхожу от партнерства в фирме, чтобы открыто и публично поддержать ее как муж», — рассказал второй джентльмен в интервью The New York Times.

Сейчас он почетный профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Семейное положение: все хорошо

Брак с Камалой Харрис не первый в жизни Эмхоффа. С 1992-го по 2008-й он был женат на кинопродюсере Керстин, у них есть двое взрослых детей — Коул, родившийся в 1994 году, и Элла (родилась в 1999-м). Несмотря на то, что оба ребенка были в подростковом возрасте, когда их отец познакомился с Харрис, у них очень хорошие отношения. У Камалы и Дугласа нет собственных детей, однако, по рассказам Эмхоффа, вице-президент ставит семью на первое место.

«Те из вас, у кого такие семьи, знают, что все может быть немного сложно. Но как только они начали называть ее «Момала», я понял, что у нас все будет хорошо», — поделился второй джентльмен.

Первый брак Дугласа Эмхоффа развалился не просто так. Недавно стало известно, что у него был роман на стороне. 3 августа муж Камалы Харрис признал это, рассказав, что они с Керстин «пережили трудные времена». При этом CNN отмечает, что комитет, который четыре года назад проверял на тот момент кандидата на пост главы государства Джо Байдена и Камалу Харрис во время прошлой президентской гонки, знал о факте измены. Источник телеканала добавил, что Эмхофф сообщил вице-президенту об этой связи еще до того, как они поженились. К тому же те отношения закончились до того, как Дуглас и Камала начали встречаться.

Эмхофф и Харрис познакомились в 2013 году на свидании вслепую, когда действующий вице-президент была генеральным прокурором Калифорнии. Камала дала ему свой номер телефона, по которому он позвонил 8:30 утра со словами: «Эй-эй, это Дуууг…». Харрис сохранила неловкую аудиозапись и теперь включает её Эмхоффу каждую годовщину, пишет журнал Der Spiegel.

Они поженились меньше, чем через год, а церемонию провела младшая сестра Харрис Майя. При этом была отдана дань уважения иудейской вере Дугласа и индийским корням Камалы.

Второй и, возможно, первый

После того, как Харрис стала вице-президентом, Дуглас Эмхофф получил статус второго джентльмена. Это первый случай в американской истории, так как ранее женщины в США никогда не занимали столь высокий пост. Отказавшись от своей карьеры юриста, супруг Камалы погрузился в обязанности, которые до него выполняли «вторые леди», в том числе присмотр за резиденцией вице-президента.

Превратившись из мало кому известной личности в публичного человека, Дуглас с гордостью рассказывал о новых возможностях, к примеру, о руководстве делегациями, которые участвовали в инаугурации президентов в других странах, таких как Южная Корея и Филиппины.

Также Эмхофф недавно возглавил делегацию Соединенных Штатов на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, заменив первую леди Джилл Байден.

После того, как Харрис стала официальным кандидатом от демократов, ее супруг стал больше путешествовать, выступая на предвыборных митингах в интересах жены и ее напарника, губернатора Миннесоты Тима Уолза. Der Spiegel даже окрестил Эмхоффа «лучшим оружием кампании» Камалы.

Кстати, когда ее назначили кандидатом вместо Джо Байдена, Дуглас находился на занятиях по велоспорту со своими друзьями в Лос-Анджелесе. Когда спутники Эмхоффа показали ему новости, он побежал к телефону, который просто «разрывался». Муж перезвонил Харрис, на что услышал: «Где ты был, ты мне нужен».

Голос против антисемитизма

В статусе второго джентльмена и будучи евреем Дуглас Эмхофф плотно занялся борьбой с антисемитизмом. Так, он помогал администрации Байдена-Харрис в этой сфере и предлагал «созвать еврейских лидеров в Белом доме».

Кроме того, муж Камалы Харрис в координации с конгрессом «начал атаковать» экс-президента Дональда Трампа и его союзников, которые «пропагандировали антисемитские взгляды», отмечает The New York Times.

Он посещал мемориал лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, а в 2023 году отметил Международный день памяти жертв Холокоста в Германии.

После начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября 2023-го Эмхофф выразил обеспокоенность из-за растущего антисемитизма в школах и университетских кампусах.

«Давайте проясним: когда евреи подвергаются нападкам из-за своих убеждений или идентичности, а Израиль выделяется из-за антиеврейской ненависти, это антисемитизм, и его необходимо осудить», — подчеркнул муж Камалы Харрис.

Хотя Дуглас Эмхофф и поддержал право на протесты, он отметил: призывы к геноциду и убийства евреев «совершенно неприемлемы».