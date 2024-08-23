Вице-президент США Камала Харрис выступила на национальном съезде Демократической партии в Чикаго и официально объявила о согласии баллотироваться на пост главы президента. Об этом пишет Bloomberg.

Во время выступления Харрис пообещала «быть президентом для всех американцев».

«Вы всегда можете быть уверены, что я поставлю страну выше партии и себя, буду свято чтить основополагающие принципы Америки, от верховенства закона до свободных и справедливых выборов и мирной передачи власти», — сказала она.

В 39-минутном выступлении Харрис пообещала сократить нехватку жилья, защитить систему социального обеспечения и ввести налоговое снижение для среднего класса, которое принесет пользу более чем 100 млн американцев. Кроме того, кандидат пообещала защищать право на аборт, охранять границу между США и Мексикой и гарантировать, что у Вашингтона будет «самая сильная и смертоносная боевая сила в мире».

Также она заявила, что ее конкурент Дональд Трамп — «несерьезный человек», представляющий серьезную угрозу демократии. По словам Харрис, возвращение экс-президента США в Белый дом будет иметь «чрезвычайно серьезные» последствия.

По ее словам, Трамп в 2020 году пытался отнять голоса избирателей, а когда не смог этого сделать, направил «вооруженную толпу» в Капитолий в январе 2021-го. «Просто представьте себе Дональда Трампа без ограждений», — указала Харрис.

Кандидат в президента заявила, что намерена поддерживать союзников и Украину.

«Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — сказала Харрис.

Также она заявила, что встанет на сторону Израиля и будет настаивать на прекращении войны, «которая принесла столько страданий жителям Газы».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии кандидатом выдвинут бывший президент США Дональд Трамп. 21 июля действующий глава государства Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом Харрис. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что заявления Харрис по вопросам, касавшимся России «изобиловали недружественной риторикой».