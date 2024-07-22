Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления вице-президента США Камалы Харрис «ранее изобиловали недружественной риторикой» в адрес России, передает «Коммерсантъ».

«Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс или минус мы не фиксировали до сих пор», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает кандидатуру Харрис на пост президента США.

Он также отметил, что не может вспомнить ни одного контакта президента России Владимира Путина с Харрис.

Накануне, нынешний американский лидер Джо Байден отказался от попыток переизбраться на второй срок. Он призвал выдвинуть новым кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

В своем письме Байден выразил благодарность тем, кто «упорно работал» с целью его переизбрания, а также всему американскому народу «за веру и доверие». Отдельно он поблагодарил Харрис за то, что она «была невероятным партнером в работе».

Комментируя заявление Байдена, Донльд Трамп в разговоре с CNN назвал американского лидера «худшим президентом за всю историю» страны. Он также заявил, что победить Харрис «будет намного легче, чем Байдена».

Утром 22 июля Politico писала, что Демократическая партия США собрала на платформе для небольших доноров ActBlue более $55 млн с момента объявления Байденом о выходе из предвыборной гонки.