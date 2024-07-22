Демократическая партия США собрала на платформе для небольших доноров ActBlue более $55 млн с момента объявления Джо Байденом о выходе из предвыборной гонки, пишет Politico.

«Сразу после 22:00 по восточному времени общий объем сбора средств ActBlue с момента объявления Джо Байденом о выходе из гонки превысил $55 млн, что сделало этот день лучшим для платформы в 2024 году», — пишет газета.

По данным издания, приток средств «отражает энтузиазм демократов, которого мы не видели до сих пор в этом цикле».

Президент США Джо Байден спустя почти месяц после неудачных дебатов с Дональдом Трампом отказался от попыток переизбраться на второй срок. Он призвал выдвинуть новым кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

За первые пять часов после объявления Байдена на кампанию Харрис было собрано $27,5 млн. Позже ActBlue сообщила, что меньше чем за день удалось собрать $46,7 млн, что уже было суточным рекордом для 2024 года.