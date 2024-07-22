Президент США Джо Байден спустя почти месяц после неудачных дебатов с Дональдом Трампом отказался от попыток переизбраться на второй срок. Он призвал выдвинуть новым кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Как американские и европейские политики отреагировали на заявление Байдена — в подборке RTVI.

Вице-президент США Камала Харрис

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию — и объединить нашу нацию — чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальную программу. У нас осталось 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп (в соцсети Social)

Бесчестный Джо Байден не годился для того, чтобы баллотироваться в президенты, и уж точно не годится для государственной службы — и никогда не годился! Он стал президентом только благодаря лжи, фейковым новостям и тому, что не покидал своего подвала.

44-й президент США Барак Обама

Джо Байден был одним из самых значимых президентов Америки, а также моим близким другом и партнером. Сегодня нам еще раз напомнили, что он патриот высшего разряда. <…>

Он не принял бы этого решения, если бы не считал, что это правильно для Америки. Это свидетельство любви Джо Байдена к стране — и исторический пример подлинного государственного служащего, который снова ставит интересы американского народа выше своих собственных.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший (в соцсети Х)

Я благодарю президента Байдена за выход из гонки. Его недуги были очевидны любому непредвзятому наблюдателю с самого начала.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс (в соцсети Х)

Джо Байден был худшим президентом в моей жизни, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом шагу. <…> Она виновата во всех этих неудачах, и она почти четыре года лгала об умственных способностях Байдена, взваливая на страну бремя президента, который не справляется с работой.

42-й президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон (в соцсети Х)

Мы пережили много взлетов и падений, но ничто не заставляло нас больше беспокоиться за нашу страну, чем угроза, исходящая от второго президентского срока Трампа. <…> Сейчас самое время поддержать Камалу Харрис и приложить все усилия, чтобы ее избрать. От этого зависит будущее Америки.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер

Джо Байден не только великий президент и великий законодатель, но он по-настоящему удивительный человек. Конечно, его решение было нелегким, но он снова поставил свою страну, свою партию и наше будущее на первое место. Джо, сегодня мы видим, что ты настоящий патриот и великий американец.

Премьер-министр Польши Дональд Туск (в соцсети Х)

Вы приняли много трудных решений, благодаря которым Польша, Америка и весь мир стали безопаснее, а демократия сильнее. Я знаю, что вами руководили те же мотивы, когда вы объявляли о своем окончательном решении. Возможно, это было самое трудное решение в вашей жизни.

Президент Израиля Ицхак Герцог (в соцсети Х)

Как первый президент США, посетивший Израиль в военное время, как кавалер израильской президентской медали Почета и как истинный союзник еврейского народа, он [Байден] является символом нерушимой связи между нашими двумя народами.