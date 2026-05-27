В России с 27 мая из разрешенного для параллельного импорта списка товаров исключена компьютерная техника ведущих мировых производителей, таких как Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и прочих. Также из перечня исчезли электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатная техника и краска Ricoh, игрушки Spin Master и некоторые другие товары, передает ТАСС.

Приказ Минпромторга с такими изменениями был утвержден еще в ноябре прошлого года. Часть положений вступила в силу сразу после публикации документа на официальном портале правовых актов, остальные — только сейчас, спустя шесть месяцев.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил RTVI, что исключение из перечня компьютерной техники ведущих брендов никак не отразится на потребительском сегменте — ни цены, ни доступность товаров особо не изменятся.

Эти изменения почувствуют компании, которые участвуют в государственных тендерах, поставляют продукцию госкорпорациям, а также B2B-сегмент (Business-to-Business — «бизнес для бизнеса»), продолжил эксперт.

«Потому что не будет альтернативы в виде вот того же Dell, HP, Intel, Cisco, ряда других компаний и покупать придется либо тех, кто представлен официально в России, либо, собственно говоря, российских производителей. Там выбор ограничен», — сказал Муртазин.

В начале мая в Минпромторге заявили, что исключение из перечня параллельного импорта таких позиций, как компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и системы хранения данных, не повлияет на ассортимент на российском рынке.

«Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня параллельного импорта, представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что рассчитывают за счет такого исключения повысить спрос на радиоэлектронную продукцию российского происхождения, что должно способствовать развитию собственной радиоэлектронной промышленности.

В январе министр промышленности и торговли России Антон Алиханов говорил в интервью ТАСС, что в 2026 году объем параллельного импорта продолжит снижаться. Он отмечал, что перечень товаров, разрешенных к такому ввозу, регулярно корректируется.

«Важнейшей задачей министерства является последовательное замещение параллельного импорта за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран», — заявлял глава ведомства.

Он пояснял, что сокращение параллельного импорта по отдельным позициям будет происходить по мере появления альтернатив на российском рынке, включая бренды из «дружественных» стран, а также по мере восстановления официальных каналов поставок.

Алиханов уверял, что любые изменения в перечне разрешенных для параллельного импорта товаров «принимаются с учетом интересов потребителей и потребностей промышленности».