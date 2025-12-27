27 декабря воюющий на стороне ВСУ «Русский добровольческий корпус»* (РДК*) заявил о гибели своего основателя и командира Дениса Капустина в зоне боевых действий на Украине. Утверждается, что лидер РДК* погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника. Как на заявление о гибели Капустина отреагировали российские военные блогеры — в материале RTVI.

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука:

Пока информация не подтвержденная, и относиться к ней нужно именно так. РДК* — это в первую очередь пиар-подразделение и «смерть Капустина» может быть одним из элементов пиара. <…>

РДК* никогда не было серьезной боевой единицей, влиявшей на что-то. Их «боевые заслуги» ограничивались тикток-публикациями с заходом в Брянскую, Белгородскую и Курскую области, куда они приходили снять видео, после чего спешно ретировались.

Пользы от них, кроме пиара, не было от слова совсем. А к исходу 2025 года исчезло и без того слабое информационное сопровождение, что в принципе могло побудить курировавший их ГУР отправить РДК* ближе к фронту, где Капустин и получил свой закономерный конец.

Телеграм-канал «Военная хроника»:

Несмотря на заявление РДК*, никаких далеко идущих выводов по Капустину делать не стоит. Пока нет подтверждений его гибели, любые рассуждения — это гадание на слухах, не более.

Но даже если Капустин и правда уничтожен, то это не меняет ничего. С военной точки зрения РДК* был, мягко говоря, слабой конструкцией. Его деятельность — это не война и даже не полноценные диверсионные действия, а пиар-акции, рассчитанные на медийный эффект: заходы в приграничные села на полтора человека малыми группами, съемка роликов, быстрый отход.

К реальным боевым действиям в классическом понимании они отношения не имели примерно никогда. Поэтому и обсуждать «эффективность» РДК* как боевой единицы бессмысленно — ее попросту не было.

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан:

Феерический персонаж. Открытый нацист и глава коллаборационистов, у которых из «достижений» набег с взятием заложников в брянском приграничье и теракт в котором погибла Даша Дугина. Ну и другие, к счастью неудачные, мерзости.

Денис Капустин — российский неонацист, перебравшийся на Украину и основавший там «Русский добровольческий корпус»*, в котором за ВСУ воюют и другие российские неонацисты. В России Капустин и ряд его соратников заочно приговорены к пожизненному лишению свободы по делам о терроризме и госизмене.

* организация признана террористической и запрещена в России