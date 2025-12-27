В зоне военной операции на Украине погиб основатель и командир воюющего на стороне ВСУ «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Денис Капустин, сообщает 27 декабря «Страна.ua» со ссылкой на заявление формирования в соцсетях.

В заявлении РДК* говорится, что Капустин погиб в ночь на субботу в Запорожской области «во время выполнения боевой задачи».

«По предварительным данным — прилет FPV-дрона», — сообщается в публикации.

Подробности в РДК* пообещали сообщить позднее. Пока устанавливаются детали произошедшего, говорится в заявлении.

Денис Капустин — российский неонацист, перебравшийся на Украину и основавший там «Русский добровольческий корпус»*, в котором за ВСУ воюют и другие российские неонацисты. В России Капустин и ряд его соратников заочно приговорены к пожизненному лишению свободы по делам о терроризме и госизмене. Поводом стало нападение «РДК»* на села в Брянской области в марте 2023 года, в результате которых были убиты по меньшей мере двое гражданских — оба мужчины, а также ранен ребенок. Капустин и его соратники объявлены в международный розыск.

В 2019 году Капустин был лишен вида на жительство в Германии, где он какое-то время жил со своей матерью. Также немецкие правоохранительные органы добились для него запрета на въезд в страну, так как Капустин разделяет «устремления, которые направлены против свободного, демократического общественного порядка».

«Русский добровольческий корпус»* воюет на стороне Украины. В России РДК* признан террористической организацией.

* организация признана террористической и запрещена в России