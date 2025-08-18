Приложение MAX не ведет слежку за пользователями, активируя камеру без соответствующей команды пользователя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе мессенджера.

«Пользователь активирует камеру компьютера в МАХ только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка», — заявили в MAX.

В пресс-службе мессенджера уточнили ТАСС, что приложение не запрашивает доступа к камере устройства и не использует ее «без активного действия пользователя».

Таким образом в MAX прокомментировала публикации в телеграм-каналах, в которых говорится о жалобе пользователя на работу мессенджера. Он утверждал, что антивирус после установки приложения стал присылать уведомления о том, что оно использует камеру с периодичностью в 5-10 минут.

В июне Госдума единогласно приняла закон о создании национальной платформы-мессенджера. В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, наделившее таким статусом приложение MAX.

В августе стало известно по меньшей мере о двух случаях мошенничества с применением MAX: у жительницы Курска выманили 444 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге 70-летнюю местную женщину обманом заставили передать курьерам 2,5 млн рублей. В то же время в пресс-службе мессенджера сообщили о создании собственного центра безопасности для борьбы с мошенниками. По его данным, за июль 2025 года было выявлено более 10 тыс. мошеннических телефонных номеров, а также удалено более 32 тыс. вредоносных и спам-документов до того, как они нанесли ущерб пользователям.

Комментируя случаи мошенничества в MAX, депутат Госдумы Денис Парфенов заявил RTVI, что утверждения властей про борьбу с мошенниками — это «лукавство», а злоумышленники найдут способ адаптироваться к разным ограничениям. Он призвал «вернуть россиянам возможность звонить в популярных мессенджерах» и счел блокировку части функционала WhatsApp и Telegram «как минимум неуместной».

«Обоснование официальных властей про борьбу с мошенничеством — это ширма, удобный повод, чтобы прикрыть неподконтрольные правящему режиму способы коммуникации и завести все общение граждан “под колпак” компетентных органов», — заявил депутат RTVI.

Парфенов направил запрос на имя руководителя Роскомнадзора (РКН) Андрея Липова, в котором привел данные о том, что мошенники пользуются не только иностранными соцсетями и мессенджерами, но и отечественными. В то же время его коллега по Госдуме Сергей Обухов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести комплексную проверку решения о частичной блокировке звонков в WhatsApp и Telegram «на предмет его соответствия базовым правам, закрепленным в Конституции РФ». По словам депутата, на фоне действий РКН проводится «чересчур активное продвижение российского мессенджера MAX, которое местами граничит с откровенной „принудиловкой“».