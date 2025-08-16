Мошенники обманом вынудили 70-летнюю жительницу Санкт-Петербурга установить мессенджер MAX, после чего выманили 2,5 млн рублей. Об этом пишут 47news.ru и «МК Санкт-Петербург» со ссылкой на полицию.

По версии правоохранителей, женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и рассказал ей о «необходимости задекларировать сбережения»: «Также в разговоре речь зашла о якобы уязвимости банковских счетов».

«Голос в трубке убедил пенсионерку установить новый национальный мессенджер Max. После этого женщине перезвонили от имени ФСБ России», — пишет 47news.ru.

После этого жительница Санкт-Петербурга дважды встречалась с разными курьерами в микрорайоне Полюстрово, чтобы передать им деньги: сначала 1,1 млн рублей, а через пару дней — еще 1,4 млн.

Пострадавшая обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

15 августа ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что 11 августа к ним обратилась 86-летняя петербурженка. По ее словам, 9 августа неизвестный «под предлогом декларирования денежных средств убедил ее передать сбережения в размере 3-х миллионов рублей».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 13 августа 18-летний подозреваемый был задержан в Екатеринбурге.

Ранее мошенники «развели» жительницу Курской области на 444 тыс. через мессенджер MAX. Сначала неизвестный сообщил женщине, что на ее имя пришла посылка, и попросил продиктовать код из поступившего смс-сообщения. Несмотря на то, что она не ждала никакой бандероли, та передала все нужные данные, после чего ей позвонил лжесотрудник Роскомнадзора и убедил перевести 444 тыс. на «безопасный счет». Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.