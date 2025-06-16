Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами ракет и беспилотников после обострения конфликта 13 июня. Как иранские и израильские СМИ подают в своих публикациях эскалацию между странами — в подборке RTVI.

Иранские СМИ:

Tehran Times:

Самым непосредственным и заметным последствием авиаударов стали гибель мирных жителей и уничтожение имущества. Но то, что последовало за ними, не менее поразительно: волна общественного траура, всеохватный гнев по отношению к Израилю и несомненный всплеск массового единства и неповиновения, охвативший Иран.

Вместо того чтобы посеять страх или хаос, эти атаки, похоже, укрепили национальную решимость и создали редкий момент сплоченности. Общественный гнев из-за убийства мирных жителей, ученых-атомщиков и военных чиновников объединил широкий спектр иранцев — вне зависимости от возраста и политических предпочтений — в осуждении иностранной агрессии.

В субботу тысячи людей вышли на улицы больших и малых городов во время общенациональных митингов в честь праздника Ид аль-Гадир. Традиционный религиозный праздник, посвященный назначению пророком Мухаммедом имама Али своим преемником, быстро превратился в повод для коллективного сопротивления. Баннеры, выражающие скорбь по погибшим, несли рядом с религиозными символами, а в центрах городов звучали скандирования против иностранного вмешательства.

В Тегеране 23-летний студент Али рассказывает, что изначально не планировал посещать митинг. «Но после того, что произошло в пятницу, я понял, что должен прийти. Теперь это больше, чем политика. Речь идет о наших людях, наших домах, нашем достоинстве», — сказал он.

Информагентство Исламской Республики (ИРНА):

Президент Масуд Пезешкиан заявил, что иранские вооруженные силы дадут «более сокрушительный и болезненный ответ» израильскому режиму, если акт агрессии против страны продолжится.

Пезешкиан озвучил это предупреждение в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани в воскресенье вечером.

Информагентство «Мехр»:

Неспровоцированная агрессия Израиля на территории Ирана не оставила Тегерану иного выбора, кроме как защитить иранскую нацию и безопасность страны, нанеся ответный удар по преступным сионистам.

В качестве ответной меры Иран в понедельник утром выпустил мощный шквал беспилотников и ракет в сторону оккупированных территорий Палестины.

Израильские СМИ:

Haaretz:

В субботу Армия обороны Израиля заявила, что Иран стал главной ареной боевых действий Израиля, в то время как фронт в Газе «в надежде вернуть заложников как можно скорее» — второстепенным.

The Times of Israel:

В пятницу у Израиля была возможность убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но президент США Дональд Трамп наложил вето на этот шаг, сообщили в воскресенье несколько крупных новостных агентств. Израильские официальные лица назвали эти сообщения «фейковыми новостями». В то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который сам отказался так или иначе это комментировать, заявил в воскресенье в интервью Fox News, что смена режима в Иране «безусловно, может стать результатом» продолжающейся военной кампании Израиля, хотя он и не сказал, что это является ее целью. Министр иностранных дел Гидеон Саар в воскресенье прямо отрицал, что это является целью. Израильские официальные лица неоднократно заявляли с момента начала интенсивных авиаударов по Ирану в пятницу утром, что кампания носит упреждающий характер и была начата для того, чтобы противостоять неминуемой экзистенциальной угрозе в виде получения Ираном ядерного оружия и увеличения его арсенала баллистических ракет.