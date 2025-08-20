В городе Шахты Ростовской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в пособничестве иностранным мошенникам. Для координации своих действий злоумышленники использовали мессенджер MAX, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, это первый случай дистанционного хищения с использованием новой платформы. Жертвой преступления стала жительница Курска, которая отдала мошенникам 444 тыс. рублей.

Ранее курские полицейские описали схему мошенничества, в которой использовался мессенджер MAX. Согласно информации МВД, 34-летней курянке, позвонили и сообщили о посылке, отправленной на ее имя. Хотя женщина ничего не заказывала, она продиктовала присланный код. После этого ей начали звонить лжесотрудники госорганов. Один из них, представившись работником Роскомнадзора, заявил, что предыдущие звонки были от мошенников, пытавшихся похитить ее средства, и теперь необходимо их «защитить».

Подчиняясь инструкциям мошенников, женщина скачала на телефон указанное приложение. После этого она направилась к банкомату, где осуществила первый денежный перевод на сумму почти 300 тыс. рублей на предоставленные реквизиты. Вслед за этим курянка совершила второй перевод на 150 тыс. рублей.

«До последнего потерпевшая полагала, что деньги зачисляются на «безопасную» банковскую ячейку и в скором времени вернутся владелице. Но последовавший звонок с выманиваем очередной крупной суммы заставил курянку усомниться и обратиться за помощью в полицию, — отметили в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до шести лет тюрьмы. В настоящее время правоохранители выявили предполагаемых соучастников преступления и проводят оперативно-розыскные мероприятия для их задержания.

Также ранее стало известно о двух случаях мошенничества в новом мессенджере в Екатеринбурге. По словам начальника городского УМВД России полковника полиции Виктора Позняка, в сумме потерпевшие потеряли почти один миллион рублей: в первом случае ущерб составил 600 тыс. рублей, во втором — около 350 тыс.

Как уточнил представитель ведомства, мошенники действовали по стандартной схеме. Сначала они информировали жертву о компрометации ее персональных данных, а затем утверждали, что ее средства были переведены на территории недружественных государств.

За июль 2025-го Центр безопасности MAX заблокировал свыше 10 тыс. номеров мошенников и удалил более 32 тыс. вредоносных файлов, не дав им навредить пользователям, отмечали в компании.