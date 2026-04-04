Роскомнадзор должен ответить на вопросы о правовых основаниях блокировки Telegram, но уклоняется от разъяснений по этому поводу. Такое обвинение в адрес ведомства в беседе с «Лентой.ру» выдвинул депутат Госдумы Александр Ющенко, напомнив, что команда мессенджера заявила, что соблюдает требования законодательства РФ.

Парламентарий подчеркнул, что если Telegram соблюдает все правила, то у надзорного ведомства нет правовых оснований для ограничения работы приложения в стране.

Ющенко напомнил, что депутаты уже направляли официальный запрос в Роскомнадзор через Госдуму протокольным поручением, однако ответа до сих пор не последовало.

«В очередной раз мы задаем вопрос Роскомнадзору, который не отвечает, который уклоняется от всех возможностей разъяснить гражданам, пользователям, в чем суть проблемы. А если команда Telegram говорит, что она выполняет требования и идет на контакты, ну, тогда мяч сразу переходит на сторону Роскомнадзора», — подытожил Ющенко.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что его команда продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений, заявив, что попытки заблокировать мессенджер уже привели к сбоям в работе российских банков.

Telegram начали блокировать на территории России после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Несмотря на усилия Роскомнадзора, мобильное приложение по-прежнему остается доступным при включении VPN и периодически даже без него, поскольку технически полностью заблокировать мессенджер невозможно.