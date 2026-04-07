Крупные российские маркетплейсы начали активно применять механизмы по противодействию программам для обхода блокировок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в сегменте ретейла.

В частности, россияне столкнулись с нестабильной работой таких интернет-площадок, как Wildberries, Ozon и «Вкусвилл» при попытке получить к ним доступ с использованием VPN-сервисов.

Формально зайти на сайты маркетплейсов можно, но их функционал при использовании международного трафика значительно ограничен: не прогружаются карточки, изображение и описание товаров, возникают проблемы при попытке оформить покупку.

По словам одного из собеседников издания, ситуация имеет системный характер и в перспективе может затронуть «практически весь бизнес». По его словам, компаниям приходится заранее адаптироваться к возможному ужесточению в сфере регулирования.

Источник пояснил, что вопрос касается не «точечных доработок», а пересборки всей инфраструктуры, предусматривающей резервирование каналов, новые уровни фильтрации и механизмы идентификации пользователей.

Все это влечет дополнительные издержки, которые не включают в себя непосредственное развитие предлагаемых продуктов, так как ресурсы тратятся на снижение регуляторных рисков и обеспечение устойчивой работы «в условиях неопределенности», добавил собеседник «Известий».

«Ограничения могут затронуть сразу несколько ключевых отраслей. В финансовом секторе — это риски сбоев при проведении операций, в e-commerce — снижение доступности товаров для пользователей за рубежом и потенциальные проблемы с трансграничными поставками», — рассказал газете один из представителей отрасли.

Все это, пояснил он, потенциально может стать причиной для повышенного давления на различные элементы рынка — от логистики и спроса до пользовательского опыта и конверсии.

В то же время, добавил другой собеседник «Известий», полная блокировка VPN представляет собой технически сложную задачу. Пока что проблема затрагивает самые популярные сервисы обхода блокировок и их бесплатные версии.

По мнению IT-эксперта Игоря Баранова, компании стремятся «действовать максимально тихо» и не говорят публично о своих действиях, чтобы не «вызвать негатив со стороны пользователей, которые и так устали от ограничений».

Председатель комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий Михаил Шурыгин, в свою очередь, выразил уверенность, что пользователи столкнутся с минимальными неудобствами. Эксперт назвал закономерным ужесточение контроля со стороны маркетплейсов, поскольку VPN для них является зоной повышенного риска.