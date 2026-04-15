Кремль не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN, сейчас никаких запретов на этот счет нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля.

Во время брифинга с журналистами представителя Кремля спросили, нет ли рисков для тех, кто пользуется VPN, в том числе по работе, а также не планируется ли в ближайшее время дополнительное введение ограничений по использованию VPN.

«Нет. Вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — сказал Песков.

Он переадресовал в Минцифры и Роскомнадзор вопросы о возможных планах по введению ограничений на использование VPN.

Ранее Песков заявил, что работа интернета в России будет «полностью восстановлена, нормализована» после того, как отпадет необходимость «принятия определенных мер», которые продиктованы вопросами безопасности. Представитель Кремля признал, что ограничения в работе связи вызывают неудобства для многих граждан.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство намерено реализовать «задачу по снижению использования VPN» в России. Он указывал, что министерство не поддерживает вариант привлечения пользователей к административной ответственности.

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — заявил Шадаев.

К середине апреля российские маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, банковские и другие популярные сервисы перестали открываться для пользователей с включенным VPN либо стали предупреждать их о проблемах с доступом. Речь идет о приложениях и сайтах Ozon и Wildberries, кинотеатрах «Кинопоиск», Okko и Wink, банковских приложениях, сервисах «Яндекса», приложениях мобильных операторов.

Источники Forbes предположили, что инициативы Минцифры по ограничению VPN исходят из закрытого поручения президента России Владимира Путина. Песков заявил, что ему «ничего неизвестно о таком поручении».