Актер Иван Охлобыстин раскритиковал блокировки интернета, сравнив их с «возвращением в СССР». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Охлобыстина, «цифровые ограничения — это огромная ошибка».

«Во-первых: ничего „ограничить“ толком нельзя (в 21 веке живем) и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации», — написал актер.

Он также выразил мнение, что «сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению».

Ограничения интернета Охлобыстин сравнил с попытками вернуться в прошлое.

«Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает», — указал артист.

Как отметил Охлобыстин, он испытывает «самые теплые» чувства к своему детству, но не скучает по тому времени.

«Не могу не вспомнить, что из игрушек у меня было только несколько оловянных солдатиков. Я их строил на стуле, заранее писал приговор, зачитывал вслух и вешал одного из солдатиков на нитке», — поделился актер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в стране будет «полностью восстановлена, нормализована» после того, как отпадет необходимость принятия «определенных мер», которые продиктованы вопросами безопасности. Представитель Кремля признал, что ограничения в работе связи вызывают неудобства для многих граждан.

К середине апреля российские маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, банковские и другие популярные сервисы перестали открываться для пользователей с включенным VPN либо стали предупреждать их о проблемах с доступом.