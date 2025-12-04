Восстановление СССР невозможно и бессмысленно, у России нет такой цели, заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Так он ответил на вопрос о том, стремится ли он к возрождению Советского Союза.

«Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено… Таких целей нет… Это бессмысленно… Это нецелесообразно», — сказал Путин

По его словам, в нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку «радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации».

Путин отметил, что не будет отвечать западным СМИ, которые пишут, что Россия хочет «вернуть СССР».

«Они все равно не хотят слушать то, что я говорю. Они хотят слушать только самих себя или комментировать мои слова так, как им удобно», — пояснил российский лидер.

В свою очередь политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются тем самым напугать свое население, считает Путин.

Рассуждая о том, какое влияние оказал распад СССР на будущее России, президент выразил мнение, что произошедшее продемонстрировало необходимость «очень внимательно анализировать каждый свой шаг и понимать последствия».

В определенный момент Советский Союз находился в состоянии, при котором его руководство и, возможно, рядовые граждане «считали его настолько большим, таким великим, что с ним никогда, ни при каких обстоятельствах ничего не случится», отметил Путин.

«И вот эта идея величия — это тот момент, когда страна начинает совершать одну ошибку за другой, думая, что все в порядке. „Да, мы совершили ошибку здесь и допустили небольшую ошибку там, но мы настолько велики, что это всегда пройдет, мы переживем…“ А количество ошибок нарастет как снежный ком, и с ними становится все сложнее справляться», — указал президент.

Как отметил Путин, он видит, что подобные ситуации сейчас возникают в некоторых других странах.

Поиск виноватых в распаде СССР президент счел бессмысленным.

«Я бы не стал искать виноватых, менее или более виноватых. В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать», — сказал глава государства.

Вместо поиска виноватых Путин призвал «думать, как создать систему, которая будет не просто защищать себя, но и развиваться». «И если такая система будет создана, она будет самодостаточной, автономной и эффективной», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что одной из причин, по которой Советский Союз «совершил аутодафе» и «сам себя ликвидировал», было желание страны быть частью «цивилизованного мира».