Журналист кремлевского пула Павел Зарубин и телеканал «Вести» опубликовали выдержки из еще не вышедшей в эфир программы «Москва. Кремль. Путин», в которой российский лидер Владимир Путин рассказал о своих иллюзиях после развала СССР, о сомнениях по поводу своего президентства и о деталях написания исторической Мюнхенской речи. RTVI собрал его заявления.

Об основе противоречий с Западом

Многие в России, включая самого Путина, считали, что в основе противоречий с западными странами лежала идеология, отметил президент в беседе с Зарубиным.

«Все-таки у нас были иллюзии, и у меня тоже. <…> С одной стороны ― коммунистический режим, и многие считали его тиранией фактически. А с другой стороны ― демократический мир во главе с США. И многие ― и я в том числе, как ни странно, я же почти 20 лет проработал в разведке Советского Союза ― я тоже так считал, что главное противоречие — идеологического характера», — признался Путин.

Однако, когда СССР и коммунистический режим рухнули, со стороны Запада осталось «не просто наплевательское отношение» к стратегическим интересам России, но «еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ», продолжил Путин.

«Более того, я уже когда стал президентом, тоже не сразу все понял. Начал доносить до своих коллег: смотрите, вот вы говорите это, а делаете это. И вот доказательства. И приводил эти доказательства», — вспоминает глава государства.

По его словам, в ответ партнеры обещали «навести порядок», но получалось «ровно наоборот».

«Для меня стало очевидно, что идеология, имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Вот это главное, основное», — подчеркнул президент.

О причинах распада СССР

Одной из причин, почему Советский Союз «совершил аутодафе» и «сам себя ликвидировал», было желание страны быть частью «цивилизованного мира».

«Нет, на Западе решили: Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Ну, сейчас мы будем “чик-чик”: для себя чего-то выкраивать так как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы», — описал Путин.

Он отметил, что Запад постепенно отвергал все, что Москва предлагала в области стратегических наступательных вооружений, ПРО и других сферах.

«Стало ясно, что, пока мы не заявим себя как самостоятельная суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», — сказал российский лидер.

О Мюнхенской речи

В феврале 2007 года президент России выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с речью, в которой раскритиковал существующий миропорядок, однополярный мир, расширение НАТО на восток и размещение американской системы ПРО в странах Восточной Европы. Мюнхенская речь Путина стала поворотным моментов в российской внешней политике.

Путин рассказал Зарубину, что целиком переписал подготовленный для него набросок речи, пока летел в самолете до Мюнхена.

«Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал. Не потому, что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет, просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может, и я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», — пояснил президент.

Об «историческом негативе» Франции и Британии к России

Великобритания и Франция винят Россию в развитии своих бывших колониальных империй, что до сих пор влияет на отношение этих европейских стран к Москве, считает Путин.

«И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор, я это вижу. Как это ни странно. Мне иногда смешно на это смотреть, но вот я это фиксирую по мелочам, это я не придумываю, я это вижу», — заявил он Павлу Зарубину.

О разговоре с Ельциным про президентство

Путин рассказал, что 25 лет назад в разговоре с первым президентом России Борисом Ельциным о передаче власти выразил сомнения, что справится с ролью главы государства.

«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», — признался российский лидер Зарубину.

По его словам, стояло «очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов» для России, ее сохранения и развития.

«Я, конечно, думал о том, что это для меня значит, но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — поделился Путин.

О реакции на оскорбление военного

Зарубин попросил президента вспомнить детали инцидента, который произошел в 90-е годы во время прибытия одной из иностранных делегаций в Санкт-Петербург, когда Путин еще работал в мэрии города.

В пересказе журналиста один из представителей «высокопоставленной американской делегации» грубо обошелся с неким россиянином на летном поле, после чего Путин якобы отказался принимать иностранцев в мэрии.

Президент уточнил, что это был «незначительный» эпизод с «какой-то» делегацией, один из членов которой «очень грубо» обошелся с российским пограничником.

«Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо, потому что человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, представляет государство, и относиться к нему [таким образом] значит относиться с пренебрежением к нашему государству», — объяснил Путин.

Он отметил, что петербургские власти, «конечно, не отказались» принять эту делегацию и работали с ней в соответствии с протоколом, но сам Путин с ней не общался.

О привычке детства

Под конец съемки Путин рассказал, что перед отходом ко сну гасит везде свет, поскольку это «привычка с детства».