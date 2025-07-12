Объединение Германии в одностороннем порядке было «грубейшей» ошибкой СССР, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России, первый директор ФСБ Сергей Степашин.

«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было», — сказал он.

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Степашин отметил, что референдума по вопросу объединения Германии не проводилось.

«Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ [президент СССР Михаил] Горбачев получил Нобелевскую премию. Его немцы по сей день любят, но не все», — добавил экс-премьер.

По словам Степашина, «надо было торговаться». Он вспомнил, как в 1994 году, будучи в должности директора ФСБ, встречался с тогдашним канцлером Германии Гельмутом Колем. «У нас была совместная операция с BND (Федеральная разведывательная служба Германии. — Прим. RTVI), касающаяся нераспространения ядерного оружия», — сказал экс-премьер.

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Как утверждает Степашин, Коль заявил, что был удивлен тому, как легко согласился Горбачев на объединение Германии.

«Мне просто интересно было, он открытый человек совершенно. Я начал расспрашивать про объединение, про встречу в Архызе с Горбачевым. И он мне прямо, честно сказал <…>, что когда начали говорить об объединении Германии, Горбачев сказал: „Да, пожалуйста, вопросов нет“ — практически не торгуясь. Я начал переспрашивать переводчика: „Наверное, вы неправильно перевели“ — „Да нет, нет, нет, всё нормально“. Там еще [тогдашний президент Грузии Эдуард] Шеварнадзе присутствовал с ним вместе», — рассказал он.

Последствия объединения Германии для СССР Степашин охарактеризовал фразой: «подмахнули, а потом еще немцам оказались должны».

«Я летал в Кельн на «большую восьмерку», когда я был премьер-министром. Мы тогда договорились о списании $32 млрд долгов. Мы, оказывается, еще немцам оказались должны, отдав все», — заявил бывший премьер.

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Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года. С этого дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин — как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.

Ранее Степашин заявил, что власти России в 1990-х совершили «огромную стратегическую ошибку», когда сочли, что Украина «никуда не денется».