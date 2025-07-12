«Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ [президент СССР Михаил] Горбачев получил Нобелевскую премию. Его немцы по сей день любят, но не все», — добавил экс-премьер.

«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было», — сказал он.

Объединение Германии в одностороннем порядке было «грубейшей» ошибкой СССР, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России, первый директор ФСБ Сергей Степашин.

По словам Степашина, «надо было торговаться». Он вспомнил, как в 1994 году, будучи в должности директора ФСБ, встречался с тогдашним канцлером Германии Гельмутом Колем. «У нас была совместная операция с BND (Федеральная разведывательная служба Германии. — Прим. RTVI), касающаяся нераспространения ядерного оружия», — сказал экс-премьер.

Как утверждает Степашин, Коль заявил, что был удивлен тому, как легко согласился Горбачев на объединение Германии.

«Мне просто интересно было, он открытый человек совершенно. Я начал расспрашивать про объединение, про встречу в Архызе с Горбачевым. И он мне прямо, честно сказал <…>, что когда начали говорить об объединении Германии, Горбачев сказал: „Да, пожалуйста, вопросов нет“ — практически не торгуясь. Я начал переспрашивать переводчика: „Наверное, вы неправильно перевели“ — „Да нет, нет, нет, всё нормально“. Там еще [тогдашний президент Грузии Эдуард] Шеварнадзе присутствовал с ним вместе», — рассказал он.

Последствия объединения Германии для СССР Степашин охарактеризовал фразой: «подмахнули, а потом еще немцам оказались должны».