Российские власти в 90-х совершили «огромную стратегическую ошибку», когда сочли, что Украина «никуда не денется», заявил бывший премьер-министр России, первый директор ФСБ Сергей Степашин. Он добавил, что теперь «приходится наверстывать упущенное».

«Что касается Украины. Ну, мы думали — никуда она не денется. Это, я считаю, огромная стратегическая ошибка начала 90-х годов — “она никуда не денется, это братский народ, никуда не денется, перебесится”», — сказал Степашин.

Он отметил, что в это время на украинской территории «системно работали и янки, и Западная Европа, и все, кому не лень». По его словам, у России в то время были «силы и возможности», и она должна была «заниматься и искать людей, с которыми можно работать» на Украине.

«Я как бывший директор ФСБ [это говорю]. Прозевали мы, к сожалению. Потом, видите, за 30 лет так промыли мозги [украинцам]. Я вот был в Мариуполе сразу после освобождения, посмотрел книги в школьных библиотеках. Ужас! Ужас! А это русские люди и русский город. Это Азов, бог мой. Вот так. Поэтому приходится наверстывать упущенные, к сожалению», — отметил он.

31 мая Степашин заявил, что Россия не собирается присоединять к себе все украинские территории, «такой задачи не стояло». Он допустил, что Украина может сохранить свой суверенитет, напомнив, что президент России Владимир Путин в начале проведения СВО говорил, что цели следующие: «никакого нацизма, никакого НАТО» на украинской территории.

Он напомнил, что не раз бывал на территории Украины «в разных качествах», добавив, что хотел бы видеть в будущем эту страну такой, какой она была во времена СССР — «мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми».