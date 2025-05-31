Россия не собирается присоединять к себе все украинские территории, «такой задачи не стояло», заявил РИА Новости экс-премьер, первый директор ФСБ Сергей Степашин. Он допустил, что Украина может сохранить свой суверенитет.

«Почему бы и нет, только в каком качестве? Мы же не собираемся завоевать всю Украину, да и такой задачи не стояло. Помните, о чем [президент России Владимир] Путин говорил еще в начале спецоперации? Никакого нацизма, никакого НАТО, так и было на самом деле», — сообщил Степашин.

Он напомнил, что не раз бывал на территории Украины «в разных качествах», добавив, что хотел бы видеть в будущем эту страну такой, какой она была во времена СССР — «мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми».

«После распада Советского Союза то, что творится с Украиной, — это катастрофа, это беда. <…> Голову надо не иметь, чтобы до такого дойти», — подчеркнул Степашин.

Главное, уточнил собеседник агентства — это чтобы «нас услышали, и не только на Украине».

Ранее 31 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина, затягивая переговоры с Россией, рискует утратить еще четыре региона.

«Это продолжится до тех пор, пока истеричный режим Зеленского будет продолжать вести себя как кисейная барышня. Поэтому не захотят — и без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, и без Сум, без Харькова и без Одессы с Николаевом», — сказал он.

В начале мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. На ней был согласован обмен пленными в формате «1000» на «1000».

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предложила Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня в Турции.

Украинская сторона заявила, что передала Москве свой вариант меморандума о прекращении огня, добавив, что ждет от российской стороны аналогичного документа. Россия сообщила, что обсудят условия прекращения огня только в Стамбуле.