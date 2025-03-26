За 25 лет с момента первого избрания Владимира Путина президентом России страна проделала «огромный путь от стояния на краю пропасти» до превращения в «действительно суверенное государство». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

25 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимир Путин, который с декабря 1999 года был исполняющим обязанности президента России, победил на досрочных выборах главы государства с результатом 51,95% голосов.

«Дата, действительно, весьма примечательная. Однозначно можно сказать одно — за 25 лет наша страна проделала огромный путь от стояния на краю пропасти — экономической и политической, пропасти в плане территориальной целостности — до повышения уровня благосостояния, до развития экономики страны, до превращения в действительно суверенное государство», — сказал Песков.

Он назвал это «совершенно неопровержимыми фактами», которые не нужно оценивать, а «достаточно просто констатировать». «Это факты более чем говорящие», — подчеркнул представитель Кремля.

В мае 2024 года Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. На прошедших в марте того же года выборах он, по данным Центризбиркома, набрал рекордные рекордные 87,28% голосов. Путин оставил президентское кресло лишь однажды за 25 лет ― с 2008 по 2012 год он был премьер-министром, а Россию возглавлял Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности.

В 2020 году депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила принять поправку к Конституции, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Путина и позволяющую ему избираться в 2024 и 2030 годах. В июле 2021 года все поправки к Основному закону были пакетно вынесены на общероссийское голосование, их поддержали 77,92% голосов.

РБК считает, что Путина можно включить в десятку российских правителей, которые дольше всего находились у власти, — наряду с Иваном Грозным (50 лет), Петром I (около 43 лет), Иосифом Сталиным (более 30 лет). Среди лидеров бывших республик СССР дольше всех на посту президента находятся лидер Беларуси Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон ― 31 год.