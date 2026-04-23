Правительство Финляндии внесло в парламент страны предложение о внесении поправок в законодательство страны, которые позволят разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в «ситуациях, связанных с обороной». Об этом сообщило финское Минобороны 23 апреля.

Поправки предлагается внести в закон «Об атомной энергии» и Уголовный кодекс.

«Правительство предлагает снять правовые барьеры на ввоз ядерных устройств в Финляндию, а также на их транспортировку, поставку или хранение в Финляндии в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Заявленная цель предложения — «устранить правовые барьеры, касающиеся ядерных устройств», чтобы обеспечить оборону Финляндии как члена НАТО и в полной мере использовать оборонные механизмы альянса, а также механизмы сдерживания, сказано в пресс-релизе. Предлагаемые меры позволят стране поддерживать и развивать коллективную оборону НАТО и при необходимости «в полной мере осуществлять ее», указали в Минобороны.

«Законопроект направлен на максимальное повышение безопасности Финляндии в непредсказуемой оперативной обстановке. Устранив юридические барьеры на ядерные устройства, мы можем укрепить наше сдерживание и оборону, а также повысить порог применения военной силы против Финляндии и альянса», — заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

По его словам, поправки необходимы для безопасности страны. В Минобороны также утверждают, что предлагаемое изменение законодательства позволит «уравнять вклад Финляндии в ядерное сдерживание НАТО с вкладом наших ближайших союзников».

В то же время Финляндия останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другим своим международным обязательствам, подчеркнули в военном ведомстве. Там также добавили, что все решения НАТО, в том числе по ядерному сдерживанию, принимаются консенсусом.

О законопроекте финского правительства, который предусматривает отмену значительной части ограничений в отношении ядерного оружия, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал в начале марта. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения не означают, что страна стремится обладать ядерным оружием и что нечто подобное в принципе планируется в рамках НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал законопроект, заявив, что в интересах Финляндии отменить ограничения, которых нет в других скандинавских странах. Он также заверил, что страна не стремится к обладанию ядерным оружием.

Предполагается, что Уголовный кодекс будет предусматривать исключительные основания, оправдывающие ввоз ядерного оружия в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в стране. Различные незаконные действия с ядерными устройствами, в том числе совершенные с террористическим умыслом, будут по-прежнему квалифицироваться как уголовные преступления, говорится в заявлении Минобороны. Среди них ведомство назвало приобретение, изготовление, разработку, подрыв ядерных устройств, а также проведение исследований с целью их изготовления.

В Кремле выразили мнение, что инициатива Финляндии добавляет ей уязвимости и ведет к эскалации напряженности в Европе, в связи с чем Россия должна быть готова к мерам реагирования.

«Дело в том, что размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее финское правительство обозначило Россию как угрозу евроатлантической безопасности. Там призвали быть готовыми к тому, что «российская угроза» останется долгосрочным фактором даже в случае завершения конфликта Москвы и Киева.