Бывший президент Армении Роберт Кочарян в специальном интервью RTVI рассказал, почему, когда он возглавлял страну, Ереван официально не признал независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

«Шли эффективные переговоры, направление переговорного процесса нам нравилось», — сказал Кочарян.

Переговорный процесс шел в благоприятном для Еревана направлении, утверждает Кочарян: международное сообщество признало «право на самоопределение народа Нагорного Карабаха», обсуждалась тема референдума в этом регионе.

«Мы видели, что всё идет в нормальном направлении, нужно просто терпение и последовательная работа. И причем это был консенсусный подход России, Соединенных Штатов и Франции (Франция представляла Европейский союз)», — добавил экс-президент.

Роберт Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах.

Нагорно-Карабахская автономная область находилась в составе Азербайджанской ССР, но была преимущественно населена армянами. В начале 1990-х годов регион объявил о независимости, была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах). Вспыхнула война, Баку потерял контроль над бывшей автономией и еще семью районами.

В 2020 году Азербайджан частично, а в 2023-м — полностью вернул себе утраченные территории. Ереван сообщал, что 100 тысяч армянских жителей покинули Нагорный Карабах.