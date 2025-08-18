Президент Украины Владимир Зеленский может немедленно завершить конфликт с Россией, если откажется от Крыма и вступления в НАТО. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного [Бараком] Обамой (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО», — сказал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что «некоторые вещи никогда не меняются».

Российские власти неоднократно исключали возможность территориальных уступок Украине. В российском меморандуме, который был представлен на переговорах в Стамбуле в начале июня, содержатся такие условия завершения конфликта, как международное признание Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и полный вывод ВСУ с территорий в четырех регионах, которые они продолжают контролировать. Кроме того, в документе прописано требование нейтрального, безъядерного и внеблокового статуса Украины.

Зеленский сообщил в телеграм-канале, что прилетел в США, где в понедельник, 18 августа, встретится с американским коллегой. Украинский лидер впервые прибыл в Вашингтон после перепалки в Овальном кабинете, которая произошла в феврале.

Кроме президента Украины, в столицу США отправятся глава Еврокомиссии, президент Франции, канцлер Германии, президент Финляндии, премьер-министры Италии и Великобритании, а также генсек НАТО.