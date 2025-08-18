Стамбульский международный аэропорт имени Ататюрка может стать местом проведения трехстороннего саммита лидеров США, России и Украины. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

По версии издания, Турция представляется единственной страной, способная организовать такое мероприятие в короткие сроки. Поскольку президент республики Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает контакты с лидерами всех трех государств — Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, то организовать такую встречу турецким посредникам не составит труда, отмечает издание.

«Наиболее подходящим местом может стать Стамбульский аэропорт имени Ататюрка», — пишет Milliyet.

Газета напоминает, что его залы для пресс-конференций удовлетворяют всем условиям для проведения трехсторонней встречи президентов. Более того, часть здания аэропорта может объявлено закрытой зоной, а значит, там можно быстро организовать саммит с соблюдением строгих мер безопасности.

Стамбул уже выступал площадкой переговоров по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной. Именно там с февраля по апрель 2022 года проходили переговоры делегаций двух стран. Это была первая попытка остановить боевые действия, предпринятая спустя всего несколько недель после начала полномасштабного противостояния. Однако подписание Стамбульских соглашений в итоге не состоялось.

Кроме того, в 2025 году, после того как Дональд Трамп снова занял пост президента США, в Стамбуле трижды проходили российско-украинские переговоры. Также в феврале и апреле там встречались делегации России и США на высоком уровне.

Кристина Гусева