Минюст Италии отказался исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный в 2023 году Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщают Corriere della Sera и La Repubblica.

Как пишет Corriere della Sera, на территории Италии ордер МУС на арест Путина является «листом бумаги без какой-либо силы». Это связано с тем, что министр юстиции страны Карло Нордио до сих пор не передал документ генеральному прокурору Рима, чтобы тот мог направить его в Апелляционный суд для приведения приказа в исполнение.

По данным изданий, в январе итальянское правительство «явно намекнуло» Израилю, что, согласно Венской конвенции, действующие главы государств и правительств имеют иммунитет на территории Италии. Эта же позиция распространяется на Путина. Однако в МУС с такой оценкой не согласны, отмечает Corriere della Sera.

В Риме 26 апреля пройдут похороны папы римского Франциска. Президент России Владимир Путин на церемонию похорон не поедет, представлять страну будет министр культуры Ольга Любимова. В телеграмме, адресованной камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу российский глава отметил, что он неоднократно общался «с этим выдающимся человеком [папой римским Франциском]».

«В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом. <…> Я навсегда сохраню самую светлую память о нем. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки», — подчеркнул Путин.

Делегацию Русской православной церкви (РПЦ) на церемонии похорон возглавит митрополит Антоний, руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В РЦП пояснили, что по долгу службы он регулярно поддерживал контакты с понтификом, в том числе встречаясь с ним в Ватикане.

Российские чиновники о позиции Италии по ордеру МУС

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что отказ итальянского Минюста исполнять ордер МУС на арест Путина — «упреждающее действие», которым итальянцы подчеркивают безопасность для визита российского главы.

«Это их упреждающее действие, которым они как бы подчеркивают: уважаемый Владимир Владимирович, если вы вдруг соберетесь приехать к нам, вас здесь никто не тронет», — сказал депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что в ближайшее время Путин не планирует посещать Италию. Чепа предложил в качестве дальнейших шагов «признать Крым российским, прекратить поддержку ВСУ, отказаться от блокировки российских средств и санкций».

Среди прочего, МУС раскритиковал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Свое мнение он высказал статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество», опубликованной в журнале «Правоведение» Санкт-Петербургского госуниверситета.

По мнению Медведева, МУС превратился в «инструмент грязной политики» и не справляется со своими основными задачами.

«Можно с сожалением констатировать <…> полную несостоятельность [МУС] в выполнении своей главной задачи — привлечения к ответственности всех лиц, виновных в совершении геноцида, агрессии, военных преступлений и избежавших наказания по национальному законодательству. Именно всех — включая и граждан западных стран и государств — членов НАТО», — убежден Медведев.

Международный уголовный суд в Гааге — единственный постоянный международный суд уголовной юстиции в мире, основанный в 2002 году на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны, и занимающийся расследованием «серьезных нарушений» Женевских конвенций. МУС инициировал более 10 расследований, в том числе в отношении властей Венесуэлы, Нигерии и Гвинеи. Срока давности у военных преступлений нет. При этом власти отдельных стран могут проигнорировать требования суда. В перечень государств-участников МУС не входят, в частности, Россия, Китай и США.